Morto il nonno di Tommaso Stanzani, Tommaso Zorzi attaccato mentre è al mare: “Lo schifo umano” Mentre Tommaso Stanzani rende pubblica la foto di addio per il nonno morto, il fidanzato Tommaso Zorzi si rilassa in vacanza: l’episodio ha fatto scatenare gli utenti social e l’ex gieffino si è trovato vittimo di hater. La replica è arrivata per uno in particolare.

A cura di Gaia Martino

Tommaso Stanzani dice addio al nonno con una Instagram story pubblicata questa mattina. "Ciao nonno" ha scritto l'ex allievo di Amici di Maria De Filippi accompagnando il messaggio con una foto insieme a lui, poi una seconda di gruppo con la nonna e il fratello Leonardo. Tantissimi fan del ballerino ora gli fanno le condoglianze: c'è una parte di utenti social però che ha sollevato una polemica. Questa mattina il fidanzato di Stanzani, Tommaso Zorzi, era al mare, in vacanza, e per molti il suo atteggiamento non sarebbe stato corretto: l'ex gieffino ha replicato agli haters per le rime.

Il saluto di Tommaso Stanzani al nonno

Tommaso Stanzani ha pubblicato un instagram story questa mattina per salutare il nonno, morto nelle ultime ore. Con due fotografie ha comunicato la spiacevole notizia, rendendo pubblico il suo dolore. Una foto con il nonno ed una in gruppo con anche la nonna e il fratello Leonardo presenti, poi la frase: "Ciao nonno".

Mentre il ballerino pubblicava queste due story, Tommaso Zorzi si riprendeva per parlare ai suoi fan e raccontargli le sue vacanze. "Ho sviluppato una sorta di narcolessia sicula, sto dormendo e basta. Anche se sono in spiaggia, dormo, arrivo a casa e dormo. Tutto bene, oggi vado in spiaggia a fare un'altra dormitina. Avevo bisogno di questa vacanza" ha detto ai suoi follower. Le sue story hanno però urtato la sensibilità di qualche hater al quale però Zorzi ha saputo rispondere per le rime.

La replica di Tommaso Zorzi alle polemiche

In tanti nelle ultime ore hanno fatto caso al fatto che Tommaso Zorzi è in vacanza mentre il fidanzato Stanzani piange la morte del nonno. Alcuni hater lo hanno attaccato su Twitter ma un commento in particolare ha urtato l'ex gieffino. "Ha parlato della nonna morta in una rsa per 6 mesi asciugando tutti con la storia della lasagna, muore il nonno del fidanzato e si fa le stories ironiche in spiaggia. Non so in che stati siano i rapporti tra i due (mi auguro deteriorati a questo punto) ma una cosa così fa schifo" ha scritto un utente su Twitter, a queste parole Zorzi ha replicato.