Scarlett Johansson celebra Pamela Anderson senza trucco alla Paris Fashion Week: “Un gesto potente” Alla Paris Fashion Week, Pamela Anderson ha scelto di assistere alle sfilate senza un filo di trucco sul volto. Questo gesto è stato particolarmente apprezzato da Scarlett Johansson, che da adolescente si sentiva in imbarazzo con la sua pelle a causa dell’acne: “È importante rifiutare le norme di bellezza standard”.

A cura di Sara Leombruno

Pamela Anderson è stata tra le protagoniste assolute alla settimana della moda di Parigi. La sua scelta di assistere alle sfilate senza un briciolo di trucco sul volto l'ha catapultata per settimane al centro delle discussioni del gossip internazionale. Anche se non dovrebbe essere una sorpresa vedere una donna sfoggiare il suo viso al naturale, il fatto che una star del suo calibro abbia scelto di farlo manda un messaggio importante. O, almeno, questo è quello che pensa al riguardo Scarlett Johansson, che ha definito quello della collega "un messaggio potente".

Un gesto rivoluzionario

Ma Johansson non è stata la sola a elogiare il gesto della star di Baywatch, il cui aspetto è sempre stato sessualizzato sin dai tempi della celebre serie che la vedeva nel ruolo di bagnina. Anche il collega attore Jamie Lee Curtis ha definito il suo "un atto di coraggio e ribellione". In realtà, la protagonista di Black Widow sta portando avanti in prima persona la battaglia sull'accettazione di sé, promuovendo prodotti per la cura della pelle che spingano a sentirsi più sentirsi sicuri anche senza ricorrere al make-up.

Penso che sia decisamente diverso vedere qualcuno che è sotto gli occhi del pubblico, una donna sotto gli occhi del pubblico, andare a una sfilata di moda o a un grande evento senza trucco. È semplicemente molto diverso da quello a cui siamo abituati. È un messaggio potente per le donne vedere questo tipo di atteggiamento e magari seguirne l'esempio o qualunque sia l'effetto. È fondamentale rifiutare le norme di bellezza standard.

Pamela Anderson alla Paris Fashion Week 2023

I problemi di Scarlett Johansson con l'acne

A Popsugar, Scarlett Johansson ha anche parlato apertamente dei suoi problemi legati alla pelle da adolescente, quando lottava con la pelle a tendenza acneica. Spesso – racconta – questo ha influito sulla sua fiducia in se stessa. In particolare, ha ricordato un momento in cui stava girando The Island, quando aveva circa 20 anni e lo staff le rivolgeva commenti poco carini sulla sua pelle: "La conversazione sul set riguardava quale illuminazione scegliere durante le riprese per nascondere la mia pelle danneggiata". Sebbene migliaia di donne soffrano di problemi legati all'acne come Johansson, sono tante le ragazze che oggi si vergognano o imbarazzano quando la propria pelle non è perfetta. Da qui l'importanza di azioni come quella di Pamela Anderson: "Questi commenti venivano dal regista, dal truccatore, dal direttore della fotografia e dall'addetto alle luci. Ricordo che era così mortificante".