Sarah Ferguson invitata da Re Carlo alla passeggiata di Natale: mancava da 32 anni Dopo 32 anni Sarah Ferguson è stata invitata alla tradizionale passeggiata reale di Natale da cui era esclusa dalla separazione col Principe Andrea.

Sarah Ferguson alla tradizionale passeggiata reale (ph Stephen Pond/Getty Images)

Sarah Ferguson, ex moglie del Principe Andrea, è stata invitata, dopo anni, alla tradizionale passeggiata di Natale verso la messa di Natale a Sandringham, in Scozia, da Re Carlo e dalla Regina Camilla, assieme a William e Kate con i figli, mentre erano assenti l'altro figlio Harry, la moglie Meghan e i figli della coppia Archie e Lilibet che probabilmente erano in California. La presenza di Fergie – come è nota, pubblicamente, la Duchessa di York – ha fatto quasi più rumore di quella dell'ex marito Andrea, che si era ritirato dal ruolo reale nel 2019, a causa dello scandalo che l'ha visto coinvolto assieme a Jeffrey Epstein, condannato per reati sessuali.

Andrea è stato vittima di uno scandalo che l'ha portato a dover rinunciare ai suoi titoli. La madre, la Regina Elisabetta, infatti, nel 2022 lo privò dei suoi titoli militari e della sua condiscendenza, il che lo portò a non poter prendere parte alla tradizionale passeggiata. Assieme a lui, oltre alle figlie, le principesse Beatrice ed Eugenia, c'era anche l'ex moglie Sarah Ferguson, che era assente dalla passeggiata fin dall'inizio degli anni 90: la coppia infatti si era separata nel 1992, mentre il divorzio era arrivato nel 1996, ma nonostante ciò i due erano rimasti in buoni rapporti e probabilmente proprio la vicinanza della donna ad Andrea ha portato al doppio invito.

Fergie era stata bandita dalla passeggiata a causa dello scandalo che la vide coinvolta con il finanziere americano John Bryan, mesi dopo la separazione da Andrea. Nelle scorse ore la duchessa di York aveva postato su Instagram una foto assieme alle figlie che diceva: "Ci godiamo la reciproca compagnia e ci sentiamo grati. Spero che tutti abbiano una giornata meravigliosa. Buon Natale a chi festeggia e tanti auguri a tutti!". Secondo alcuni esperti reali la Regina non avrebbe mai concesso lo status della passeggiata essendo divorziata dal figlio, ma con Carlo le cose sono cambiate. Nonostante la privazione dei titoli reali, comunque, Andrea partecipa ancora a eventi familiari come il tradizionale servizio religioso della domenica di Pasqua e la passeggiata in chiesa a Natale dell'anno scorso.