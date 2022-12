Ronnie Turner morto di cancro: “Andato via troppo presto”, Tina Turner e la moglie Afida su Instagram A confermare la causa della morte di Ronnie, figlio di Tina Turner, è stata la moglie Afida Turner: “Sto malissimo, in tre settimane si è ammalato. Fan*ulo cancro”. Commovente la reazione della mamma, star della musica internazionale: “Hai lasciato il mondo troppo presto. Nel dolore chiudo gli occhi e penso a te”.

"Ronnie, hai lasciato il mondo troppo presto. Nel dolore chiudo gli occhi e penso a te, mio ​​amato figlio", questo il messaggio di Tina Tuner su Instagram dopo la diffusione della notizia della morte di suo figlio Ronnie. Aveva 62 anni ed è stato trovato senza vita nella sua casa di Los Angeles. A confermare la causa del decesso è stata la moglie Afida Turner sempre su Instagram: "Ronnie era un musicista e un bassista fantastico, anima incredibile, un cuore da vero angelo. Sto malissimo, lui era unico e in tre settimane si è ammalato. Fan*ulo cancro".

Tina Turner si era chiusa in un comprensibile silenzio, poi il messaggio su Instagram, che ha commosso i fan di tutto il mondo. La morte di Ronnie a quattro anni dalla morte dell'altro figlio, Craig Raymond Turner, nato dalla sua relazione a 18 anni con il sassofonista Raymond Hill, di certo non è stata un fulmine a ciel sereno. Nel 2018 infatti il figlio Craig si tolse la vita sparandosi un colpo di pistola, a soli 59 anni. Ronnie non ha fatto la stessa fine ma se ne è andato comunque presto, lasciando mamma Tina Turner 83enne nella totale disperazione. Suo padre Ike, sposato in seconde nozze dall'artista e dal quale si è poi separata nel 1976, dopo aver denunciato pubblicamente di essere stata vittima di violenze e percosse. L'ex marito Ike è morto nel 2007, in seguito a un'overdose.

Ed è proprio a lui che la moglie di Ronnie Turner, Afida Turner, ha voluto dedicare uno dei due post su Instagram: una foto del marito con il padre, mentre si abbracciano su uno dei palchi condivisi grazie alla musica. L'altra immagine invece la vede accanto a Tina Turner in una serata di famiglia, stretti e sorridenti in un abbraccio, lontano dalla tragedia che li avrebbe colpiti pochi anni più tardi.