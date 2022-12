Jason David Frank è morto suicida, la conferma della moglie e il racconto dell’ultima notte La moglie di Jason David Frank, Tammie, ha confermato a People che il marito è morto suicida. Erano in vacanza insieme, “Sono andata a prendere qualcosa da mangiare, quando sono tornata si era tolto la vita”. Ora chiede rispetto e privacy: “Ho perso l’amore della mia vita”.

A cura di Gaia Martino

La moglie di Jason David Frank ha confermato che il marito è morto suicida. Il celebre attore che ha interpretato Tommy Oliver in Power Rangers è morto all'età di 49 anni lo scorso 20 novembre. Tammie Frank, la moglie, ha raccontato a People che da tempo l'attore con il quale era sposata da 19 anni lottava contro depressione e problemi di salute mentale. "Non immaginavo che potesse togliersi la vita". Erano in vacanza insieme quando lui ha compiuto il drastico gesto.

Le parole di Tammie, la moglie di Jason David Frank

Tammie Frank ha parlato a People ieri per mettere a tacere le voci che circolano sulla morte del marito. "Mi ha scioccato e rattristato oltremodo vedere che i media hanno trasformato la tragedia della mia famiglia in una storiella. Dopo la morte di Jason, sono stata importunata online e non posso più sopportare di vedere il buon nome di mio marito calunniato" sono state le parole della donna ancora sotto shock per quanto accaduto. "Amavo mio marito e stavamo cercando di risolvere i problemi. Non avevo idea che Jason pensava di porre fine alla sua vita. Aveva già lottato contro problemi di salute mentale e depressioni, ma non avrei mai potuto immaginare cosa poi è accaduto quella notte". Sebbene lui fosse una persona nota, vivevano una vita normale tra alti e bassi, come ogni famiglia. Lo scorso doveva "essere un fine settimana divertente, invece ho perso l'amore della mia vita". La donna, distrutta dalla perdita, ha continuato: "Jason era un bravo uomo, ma non privo di demoni. Era umano, come tutti noi".

"Abbiamo perso mia figlia e ci stavamo separando"

Tammie Frank ha raccontato che l'ultimo anno è stato molto difficile per il loro matrimonio. Poco prima che lui si suicidasse avevano deciso di dare una nuova chance al loro matrimonio, ma fino al giorno prima si stavano separando. "Al momento della sua morte noi avevamo annullato la separazione, eravamo nel processo di ricongiungimento". La donna ha spiegato che il matrimonio è entrato in crisi quando sua figlia Shayla, nata da una precedente relazione ma che "Jason mi ha aiutato a crescere come una figlia" è morta improvvisamente. "Lui la trovò morta, l'episodio ha distrutto la famiglia". Nonostante la crisi coniugale però nelle ultime settimane avevano deciso di riprovarci: si erano regalati una vacanza di due notti in un hotel. Durante quei giorni l'attore ha compiuto il drastico gesto.

Il drammatico racconto sulla morte del marito

Tammie Frank nella lunga intervista ha spiegato che per riconciliarsi, lei e il marito si erano regalati una vacanza di due notti in hotel, "Ma in due stanze separate perché lui russa troppo". Una sera, dopo aver partecipato ad un'evento in un bar, tornati in hotel, volevano mangiare un tramezzino. La donna è andata nella hall della struttura per comprare qualcosa da mangiare, quando è risalita lui non c'era più. "Sono tornato di sopra e ho iniziato a bussare alla porta, senza risposta. Ho bussato ripetutamente e ho continuato a chiamare il suo nome per aprire la porta. Non so se il personale dell'hotel o un ospite abbia chiamato la polizia, ma dopo che sono stata portata al piano di sotto dalla polizia, sono riusciti ad aprire la porta e hanno scoperto che Jason si era tolto la vita". La donna per concludere ha chiesto a tutti di rispettare la privacy della famiglia, "lasciateci piangere pacificamente".