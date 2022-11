Jason David Frank, star dei Power Rangers, è morto suicida a 49 anni È morto l’attore Jason David Frank, era Tommy Oliver nei “Power Rangers”. Stando a quanto riferito dal suo agente, il 49enne si sarebbe tolto la vita.

A cura di Ilaria Costabile

Jason David Frank, uno degli attori che ha interpretato per la prima volta il film dei Power Rangers, è morto all'età di 49, come appreso da TMZ. Secondo il suo agente Justine Hunt, il decesso sarebbe avvenuto in Texas, ma a confermare che la causa della sua scomparsa sia stata il suicidio, sono state altre fonti vicine all'artista.

Il compianto della famiglia e degli amici

Al momento non sono state diffuse notizie più dettagliate in merito alla scomparsa dell'attore, ma è stato diramato un comunicato nel quale, oltre alla comunicazione della tragica scomparsa, si chiede di tener conto del dolore della famiglia: "Per favore, rispettate la privacy della sua famiglia e dei suoi amici durante questo periodo orribile mentre veniamo a patti con la perdita di un essere umano così meraviglioso. Amava moltissimo la sua famiglia, i suoi amici e i suoi fan. Ci mancherà davvero". Un messaggio arriva anche da un collega, nonché amico di Jason David Frank, ovvero l'attore Walter E. Jones, che con lui aveva recitato nella famosa saga dedicata ai ragazzi, che su Instagram saputa la notizia scrive: "Non posso crederci. Il mio cuore è triste per aver perso un altro membro della nostra speciale famiglia".

La carriera di Jason David Frank

Jason David Frank era conosciuto per aver interpretato il ruolo di Tommy Oliver nella serie dedicata ai Power Rangers, ovvero "Mighty Morphin Power Rangers", apparsa per la prima volta nel 1993. Tra le abilità del suo personaggio, inizialmente arrivato nel franchise come un nemico, c'erano le arti marziali. Il suo primo ruolo fu quello di Green Ranger, poi dopo aver acquisito nuove capacità, diventa White Ranger e viene scelto come leader del gruppo di eroi. Questo passaggio gli ha consentito di prendere parte a ben 123 episodi della serie. Il ruolo che gli aveva dato popolarità lo ha accompagnato per gran parte della sua carriera, dal momento che vi furono vari rifacimenti della saga, di cui fu protagonista come "Wild Force", "Turbo", "Zeo", "Dino Thunder", "Megaforce", "Ninja Steel", "HyperForce".