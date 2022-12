Lutto per Tina Turner, il figlio Ronnie trovato morto in casa L’uomo, 69 anni, è stato trovato senza vita nella sua casa di Los Angeles. Quattro anni fa era morto l’altro figlio di Tina Turner, togliendosi la vita.

A cura di Andrea Parrella

Lutto per Tina Turner, il figlio Ronnie è morto nelle scorse ore. L'uomo, 62 anni, è stato trovato senza vita nella sua casa di Los Angeles, come ha rivelato il sito TMZ.

Ancora ignote le cause del decesso di Ronnie Turner

A trovarlo senza vita sono stati i suoi vicini di casa, che hanno provato inutilmente a rianimarlo. Al momento non sono ancora chiare le cause del decesso e non è stato annunciato pubblicamente se la morte dell'uomo sia legata al fatto che alcuni anni fa gli fosse stato diagnosticato un cancro. Tina Turner, l'artista 83enne, non ha ancora commentato pubblicamente la tragica notizia.

La morte del fratello Craig, si tolse la vita nel 2018

La morte di Ronnie arriva solo quattro anni dopo la morte dell'altr figlio di Tina Turner, Craig Raymond Turner, nato dalla sua relazione a 18 anni con il sassofonista Raymond Hill. Era il 2018 quando Craigsi era tolto la vita sparandosi un colpo di pistola all'età di 59 anni. Ronnie invece era nato nel 1960, figlio avuto da Turner con il marito Ike. La coppia si era poi separate nel 1976, dopo che la cantante aveva accusato il marito di averla ripetutamente percossa. L'uomo era morto successivamente, nel 2007, in seguito a un'overdose.

Il momento dei soccorsi

Concitati i momenti del ritrovamento del ritrovamento del cadavere. La polizia è stata inizialmente chiamata presumibilmente dalla moglie, Feda, affermando che il marito faticasse a respirare. I paramedici si sono recati rapidamente verso l'abitazione, ma gli sforzi compiuti sul posto sono stati assolutamente inutili. Ronnie aveva recitato al fianco di sua madre nel biopic dedicato a Tina Turner What's Love Got To Do With It, datato 1993, nel quale veniva ripercorsa la storia della sua vita. Oltre ai suoi due figli naturali, Tina Turner ha adottato gli altri due figli dell'ex marito, Ike Jr e Mike.