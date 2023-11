Ritirato il libro bomba dell’amico di Harry e Meghan: un errore svelava i nomi dei reali razzisti È stato ritirato dagli scaffali delle librerie dei Paesi Bassi il libro Endgame, scritto dal giornalista Omar Scobie, amico di Harry e Meghan. Un errore di traduzione ha fatto sì che tra le pagine comparissero i nomi dei due reali che la duchessa dei Sussex ha accusato di razzismo.

A cura di Stefania Rocco

È stato ritirato dalle librerie dei Paesi Bassi il libro Endgame, scritto da Omar Scobie, biografo e grande amico di Harry e Meghan. Il libro che racconta i più recenti veleni tra i reali britannici è uscito a qualche mese da quello pubblicato dal principe Harry, il più noto Spare che svela la versione dei fatti di Harry a proposito del suo allontanamento dalla Gran Bretagna e della frattura creatasi nel rapporto con la sua famiglia d’origine. Endgame ha fornito agli appassionati di intrighi inglesi nuove e inedite rivelazioni sulla Famiglia Reale, a partire da Kate Middleton, descritta come fredda e insensibile, fino all’ambizioso Harry e al viziato re Carlo. Ma per leggerlo, i lettori olandesi dovranno attendere ancora.

Il ritiro di Endgame dal mercato olandese

L’editore Xander ha deciso di ritirare il libro di Omar Scobie dalle librerie in quanto un “errore di traduzione” avrebbe svelato più del previsto a proposito dell’episodio raccontato da Meghan sule presunte esternazioni razziste arrivate da parte di due membri della famiglia reale in riferimento al colore della pelle del piccolo Archie. Secondo i tabloid britannici, il fantomatico errore avrebbe addirittura svelato i nomi dei due reali in questione. Secondo il Daily Mirror, il passaggio contenuto nell’edizione olandese del libro non sarebbe presente in quella britannica.

Il presunto episodio di razzismo subito da Meghan Markle

Erano stati Harry e Meghan – coppia molto amica di Omar Scobie, autore di Endgame – a raccontare per primi il presunto episodio di razzismo subito da Meghan alla corte britannica. Secondo la versione dei fatti resa dall’ex attrice e da suo marito, quando ancora viveva in Inghilterra ed era incinta del primogenito Archie, Meghan avrebbe ascoltato due membri della famiglia reale – il cui nome non è mai stato rivelato – fare una serie di osservazioni a proposito del colore della pelle del piccolo Archie, non ancora nato. Nel libro, Scobie rivela di conoscere l’identità dei due reali in questione ma di avere preferito non renderla nota per evitare di incorrere in una milionaria causa per diffamazione.