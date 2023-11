Meghan Markle e Harry pronti a cambiare casa: stanno per trasferirsi a Los Angeles Il fatto che Harry Windsor e Meghan Markle stiano cercando casa a Los Angeles, allontana le notizie che riguardano il loro possibile divorzio.

Meghan Markle e il Principe Harry sono pronti a un grande cambiamento nella loro vita. Come si apprende da Tmz, la coppia è pronta a vivere un po' più vicino al centro di tutto, al bagliore e al glamour del mondo di Hollywood. Proprio così: il Duca e la Duchessa del Sussex stanno cercando casa a Los Angeles. Attualmente, come è noto, la coppia vive lungo la costa a Montecito, a poco meno di due ore da Los Angeles.

La coppia cerca casa a Los Angeles

Harry e Meghan Markle stavano cercando casa a Malibu, ma stando a fonti dirette citate da Tmz, la coppia adesso ha deciso di cercare casa a Los Angeles. La coppia avrebbe già visionato diversi quartieri di Los Angeles ma non hanno ancora visitato ufficialmente nulla, a parte un terreno del valore di 8 milioni di dollari a Malibu, che però avrebbero scartato. Privacy e abitabilità sono in cima alla lista delle preferenze di Harry e Meghan, secondo quanto riportato dal magazine di gossip americano. Questo è il motivo per cui avrebbero preferito Los Angeles a Malibu, che è molto meno discreta della prima. Quanto a Montecito, ormai è considerata troppo isolata da Harry e Meghan ed è per questo motivo che hanno deciso di cambiare località.

La notizia che allontana il divorzio

Il fatto che Harry Windsor e Meghan Markle stiano cercando casa a Los Angeles, allontana le notizie che riguardano il loro possibile divorzio. Una notizia che è arrivata dopo la volontà di entrambi di separarsi dal punto di vista commerciale. In realtà, si sarebbe trattato di un modo della coppia di rilanciare le loro rispettive immagini. Un re-branding che calca la stessa scelta fatta dai Beckham, con Victoria e David che hanno ormai preso strade commerciali diverse. L'amore, in questo caso, sarebbe tutelato e non c'entra nulla. Queste attività, anzi, serviranno a rafforzare entrambi.