Razzismo, Kate e William spietati e Re Carlo capriccioso: in un libro rivelazioni sulla famiglia reale

Un nuovo libro fa tremare la Corona britannica. Endgame, scritto da Omid Scobie, si propone come "un'indagine sull'attuale stato della monarchia britannica". Scobie traccia un ritratto desolante di Re Carlo III, del Principe di Galles William e della Principessa di Galles Kate Middleon. L'autore parla di "un re non amato dal popolo, un erede al trono assetato di potere, una regina disposta a tutto per preservare la sua immagine e un principe costretto a iniziare una nuova vita dopo essere stato tradito dalla sua famiglia". Endgame, che sembra simpatizzare con Meghan Markle e Harry, è stato pubblicato in queste ore e sono già trapelate alcune rivelazioni, frutto di chiacchierate con "attuali o ex membri dello staff, amici fidati dei reali e membri della famiglia".

Razzismo nei confronti di Archie, figlio di Harry e Meghan

In passato Meghan Markle ha dichiarato di avere subito razzismo da parte di membri della famiglia reale che avevano manifestato la preoccupazione che il suo primogenito, Archie, potesse avere la pelle troppo scura. Questa eventualità è stata confermata in Endgame. Nel libro si sostiene che Meghan Markle, nella primavera del 2021, abbia scritto delle lettere a Re Carlo III, confidandogli i nomi di due membri della famiglia reale che avrebbero fatto osservazioni razziste sul suo conto. Omid Scobie sostiene di conoscere l'identità delle persone citate dall'ex attrice: "Le leggi del Regno Unito mi impediscono di rivelare chi siano".

Kate Middleton, principessa "fredda" e insensibile

Dal libro Endgame non ne esce bene neanche Kate Middleton. La Principessa di Galles viene descritta come una persona insensibile al dolore di Meghan Markle. Kate non rivolgerebbe la parola a Meghan Markle dal 2019. Secondo l'autore, la principessa non avrebbe mai avuto interesse a tessere un'amicizia o anche solo un rapporto civile con la cognata. Viene definita "fredda" e insensibile "al grido di aiuto" di Meghan, che avrebbe ignorato di proposito. Kate Middleton è anche accusata di lavorare poco e di avere già chiarito che, per i prossimi 10-15 anni, non ha intenzione di aumentare il carico di lavoro che le spetta, perché intende occuparsi dei suoi figli.

I capricci di Re Carlo III

Ma veniamo a Re Carlo III, dipinto come fosse un bambino capriccioso. Omid Scobie lo accusa di condurre "uno stile di vita troppo lussuoso". Inoltre, tra i suoi vezzi ci sarebbe quello di farsi stirare i lacci delle scarpe: "Quando i lacci diventano anche solo lievemente logori, un membro del suo staff deve sostituirli rapidamente con un nuovo paio stirato a dovere". Inoltre, un collaboratore del re avrebbe il compito di porre la giusta dose di dentifricio sul suo spazzolino, perché il sovrano possa lavarsi i denti prima di andare a letto.

Le accuse a William

Il libro, che evidentemente simpatizza per Meghan Markle e Harry, non risparmia accuse all'indirizzo di William. L'autore sostiene che Harry sia stato tenuto all'oscuro quando le condizioni di salute della nonna Elisabetta II sono peggiorate: "William chiaramente non voleva vedere suo fratello". Inoltre, il Principe di Galles avrebbe tentato di minare la credibilità di Harry e Meghan lasciando trapelare sui tabloid storie poco edificanti sul loro conto: "Ha preferito essere leale con la monarchia anziché con suo fratello". Infine, secondo Scobie sarebbe stato lo stesso William a pretendere che venissero revocati titoli e incarichi al principe Andrea. Temeva che la regina potesse essere troppo comprensiva con lui e, dunque, l'avrebbe convinta sulla giusta decisione da prendere dopo un colloquio durato un'ora..