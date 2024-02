Rita Pavone ricorda il fratello Cesare: “Nessuno mi avvisò della sua morte, fu un grandissimo dolore” Ospite di Verissimo, Rita Pavone ha ricordato la morte del fratello minore Cesare, avvenuta nel 2018. “Non mi aveva avvisato nessuno. È stato un grandissimo dolore”, ha raccontato la cantante. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Rita Pavone è stata ospite di Verissimo nella puntata del 3 febbraio. A Silvia Toffanin, la nota artista ha raccontato della sua vita professionale e privata: da 56 anni di matrimonio con Teddy Reno, 97, suo grande amore, che festeggerà quest'anno, alla dolorosa perdita del fratello più piccolo Cesare.

Rita Pavone ricorda il fratello minore Cesare

Rita Pavone ha ricordato la morte del fratello minore Cesare, avvenuta nel 2018. L'uomo soffriva di encefalopatia, di cui i suoi familiari si sono accorti solo in un secondo momento. "Cambiava umore improvvisamente, diventava quasi cinico. Lo abbiamo capito dopo che aveva questa malattia". L'artista non l'ha mai lasciato solo, anche quando era ricoverato in una clinica: "Mi sono sentita responsabile di lui , mi sono detta ‘non mi frega niente dei contratti, sto con mio fratello fino a quando non si riprende'. Si era ripreso, ero felicissima". Poi la situazione è peggiorata ed è venuto a mancare improvvisamente, senza che nessuno dicesse niente alla cantante:

Andavo a trovarlo tutti i giorni. Non mi aveva avvisato nessuno che era scomparso nella notte. Ho chiesto dove fosse, pensavo l'avessero sposato, mi rispondono ‘condoglianze'. Erano convinti avessi ricevuto una telefonata. È stato un grandissimo dolore.

I 56 anni di matrimonio con Teddy Reno

Fra due mesi, Teddy Reno e Rita Pavone festeggeranno 56 anni di matrimonio. L'artista ha sempre avuto le idee chiare sull'uomo che è al suo fianco, fin dal primo incontro: "Sapevo che era la persona giusta per me. C'erano troppe affinità tra noi, come il modo di pensare e divertirci". Teddy Reno ha 19 anni in più della cantante e presto ne compirà 98. "Sta bene, è un pò confuso. Ha la mania di spegnere le luci, mangia come un dannato, mi fa ripetere tante volte le cose", ha svelato. Quanto al loro rapporto, la differenza di età non è mai stata un problema: "Si tratta di capire l'altro. Noi abbiamo avuto più alti che bassi".