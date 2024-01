Grande Fratello, nessun eliminato nella puntata del 23 gennaio: sei concorrenti in nomination Nessun eliminato nella puntata del 24 gennaio 2024. In nomination sei concorrenti: Monia La Ferrera, Fiordaliso, Perla Vatiero e Sergio D’Ottavi, oltre a Federico Massaro e Stefano Miele. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Nella puntata del Grande Fratello del 23 gennaio 2024 nessun concorrente è stato eliminato. Il televoto che vedeva Beatrice Luzzi, Federico Massaro e Sergio D'Ottavi protagonisti è servito a decretare il preferito del pubblico. A conquistare il titolo è stata Beatrice Luzzi, il meno votato è stato Federico Massaro che finisce in nomination insieme a Fiordaliso, Monia La Ferrera, Perla Vatiero, Sergio D'Ottavi e Stefano Miele. L'appuntamento di ieri sera ha visto il confronto tra Beatrice Luzzi e Perla Vatiero e quello tra Mirko Brunetti, Federico Massaro e Massimiliano Varrese.

Nessun eliminato nella puntata del 23 gennaio 2024

Nessun concorrente è stato eliminato nella puntata del 23 gennaio 2024. Il televoto che vedeva protagonisti Beatrice Luzzi, Federico Massaro e Sergio D'Ottavi si è concluso con l'annuncio del preferito del pubblico. Quest'ultimo ha deciso di salvare Beatrice Luzzi e Sergio D'Ottavi. Queste le percentuali di voto:

Beatrice Luzzi 39%

Federico Massaro 25%

Sergio D'Ottavi 36%

Chi sono i concorrenti in nomination

Questa sera nessuna immunità e in nomination sono finiti Monia La Ferrera, Fiordaliso, Perla Vatiero e Sergio D’Ottavi, oltre a Federico Massaro e Stefano Miele. Ecco chi ha nominato chi: Anita ha nominato Massimiliano; Sergio ha nominato Paolo; Letizia ha nominato Monia; Fiordaliso ha nominato Perla; Federico ha nominato Greta; Perla ha nominato Beatrice; Stefano ha nominato Perla; Grecia ha nominato Sergio; Massimiliano ha nominato Fiordaliso; Paolo ha nominato Sergio; Vittorio ha nominato Massimiliano; Rosy ha nominato Vittorio; Monia ha nominato Sergio; Beatrice ha nominato Perla; Marco ha nominato Fiordaliso; Garibaldi ha nominato Sergio.

Cosa è successo al GF: le news della puntata del 23 gennaio 2024

Nel corso della puntata Perla Vatiero ha discusso con Stefano e Beatrice per le lamentele dell'ultima notte. L'ex di Temptation Island si è resa protagonista anche di un acceso scontro con l'attrice che l'ha accusata di avere "dei modi da boss". Mirko Brunetti è entrato in casa ed ha avuto un confronto con Massimiliano e Federico prima di riabbracciare la sua ex Perla. Giuseppe Garibaldi ha incontrato sua mamma e suo fratello. In studio, Rosanna Fratello ha cantato "Se t'amo se t'amo". Nei prossimi giorni sarà ancora baruffa tra Perla e Beatrice, la prima ha apertamente detto in confessionale di non apprezzare l'atteggiamento dell'attrice, che da par suo l'ha nominata additandola come una donna aggressiva e individualista.