Mirko Brunetti e Perla Vatiero si riabbracciano al GF: "L'amore non è mai finito"

A cura di Gaia Martino

Mirko Brunetti nella puntata del Grande Fratello di stasera, 23 gennaio 2024, dopo aver discusso con Massimiliano e Federico, ha parlato prima con Greta Rossetti, poi con Perla Vatiero. L'ex concorrente ha festeggiato il compleanno lo scorso 19 gennaio e dopo la clip nella quale la sua ex gli fa gli auguri sostenendo di volergli bene e "forse anche di più", ha commentato scherzando: "Non credevo ricordasse il giorno". Poi hanno avuto modo di riabbracciarsi.

Mirko Brunetti e Perla Vatiero si riabbracciano

"Stai bene con questi capelli" è stato il primo commento di Mirko Brunetti a Perla Vatiero subito dopo averla rivista. I due si sono abbracciati forte più volte e a tutti gli spettatori sono apparsi molto imbarazzati. Il pubblico ha così iniziato a urlare ‘bacio‘: entrambi hanno fatto gesto del no con la mano. "L'amore non è mai finito, ma stare insieme è un altro discorso" ha commentato Mirko Brunetti prima che la concorrente scoppiasse in lacrime per lo scontro con Beatrice Luzzi: "Ho capito come stai, sono l'unico. Tu non sei aggressiva, volevano colpirti" l'ha consolata lui, stringendola forte.

Il confronto tra Mirko Brunetti e Greta Rossetti

Greta Rossetti al GF si è distaccata da Mirko Brunetti ed ha riscoperto se stessa. Si è confrontata in diretta con il suo ex: "Sto lavorando tanto, sto partendo dai dolori che ho vissuto, anche collegati a quel programma. Quando sono entrata a Temptation vivevo un periodo difficile, ho trovato una persona che ha saputo prendermi e capirmi. Mi sono lasciata andare e abbiamo creato un rapporto. Abbiamo sbagliato la forma, era un rapporto d'amicizia più che d'amore". L'ex concorrente ha così replicato: "Mi dispiace quando Greta sminuisce il nostro rapporto, so cosa ha vissuto dopo il programma. Siamo maturati, 7 mesi intensi sono tanti". I due hanno trovato un punto d'incontro sostenendo di essersi aiutati tanto l'uno con l'altro nell'affrontare le vicende familiari complicate. "Mirko e Perla si amano ancora, vedo come si parlano, si abbracciano. Secondo me c'è tanto amore tra loro" ha continuato Greta. "Perla e Greta possono imparare tanto conoscendosi" ha concluso Mirko.