Beatrice Luzzi e Perla Vatiero si scontrano al GF, l'attrice: "Viziata. Ha i modi da boss, fa paura" Scontro al GF tra Perla Vatiero e Beatrice Luzzi. Le due concorrenti nella puntata in diretta del 23 gennaio hanno litigato per le faccende domestiche. L'attrice ha accusato la sua inquilina di essere 'viziata e maleducata': "Ha i modi da boss, fa paura".

A cura di Gaia Martino

Nella casa del Grande Fratello c'è stata una rottura tra Perla Vatiero e Beatrice Luzzi. Quest'ultima ha accusato l'ex di Temptation Island di essere una ‘maleducata': "Mi ha attaccata di sponda, è viziata, tremenda". Nella puntata di questa sera di martedì 23 gennaio entrambe hanno ascoltato le accuse che si sono rivolte a vicenda nel corso della settimana: "Sono pietrificata" ha commentato l'attrice dopo le parole di Perla Vatiero che ha sostenuto di poterla "liquidare in un attimo".

Il confronto tra Beatrice Luzzi e Perla Vatiero

"Dici che io penso tanto a me stessa, ti domando ‘le asciugamani del bagno, pulite e profumate, le hai trovate?'. Chi la fa la lavatrice? I conti li fai come vuoi tu": così Perla Vatiero ha iniziato il confronto con Beatrice Luzzi in diretta al GF. "Mi sento sotto una mitragliatrice. Con Perla è cominciato per gioco, e la cosa mi faceva anche ridere, ci giocavo su. Poi mi sono accorta che lei dà per scontato che gli altri siano a suo servizio. Lei fa molto poco in casa. Sei individualista, pensi solo a te stessa. Ha portato qui dei modi da boss" ha replicato l'attrice. Le due hanno iniziato a discutere sulle faccende domestiche. "Io non sono qui per fare la guerra. Il percorso è personale, a me non importa vincere. Ho 25 anni, devo crescere e migliorare" ha commentato la Vatiero. "Fa paura, aiuto" ha continuato la Luzzi.

La lite è proseguita durante la pubblicità

Durante la lite, alcuni inquilini si sono schierati con Perla Vatiero. "Quello di Perla è il carattere più forte in casa" ha commentato Giuseppe Garibaldi. Anche Greta Rossetti ha dato ragione alla sua ‘ex rivale' sostenendo che spesso si uniscono per pulire insieme la casa di Cinecittà. "Puliamo il bagno insieme, anche con i piatti ci aiutiamo" ha spiegato. Il confronto è così proseguito in salotto. "Vergognati, hai sentito cosa hai detto nella clip?" ha dichiarato Beatrice Luzzi alla sua inquilina, accusandola di essere stata scortese nel dire ‘adesso la liquido'. "Tu le dici sotto le coperte le cose? Ma dai, io dico ciò che penso" ha concluso la Vatiero.