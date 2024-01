Perla mostra il carattere in diretta al GF, scontro con Stefano e Beatrice: “Vi siete svelati” Perla Vatiero mostra finalmente il carattere in diretta al Grande Fratello. Nella puntata del 23 gennaio lo scontro con Stefano Miele e Beatrice Luzzi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Perla Vatiero comincia a mostrare il suo carattere al Grande Fratello dopo settimane di tranquillità. Nella puntata del 23 gennaio lo scontro tra la ex protagonista di Temptation Island e una parte del resto della Casa si è acceso. Ad accendere la miccia era stata la lite con Stefano Miele di qualche ora fa. Miele aveva fatto una battuta a proposito del fatto che Greta Rossetti fosse diventata una delle maggiori fautrici del riavvicinamento tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero e, con una battuta volgare, aveva ridotto in lacrime la ex tentatrice. Quella battuta aveva già acceso il fastidio di Perla che, il giorno dopo, aveva appreso l’ennesimo pettegolezzo di Miele per poi perdere la pazienza.

Alfonso Signorini a Stefano Miele: “Ti arrampichi sugli specchi”

“A volte ha questi modi prepotenti e un linguaggio sgradevole. Ha detto delle brutte parole, cosa che io non sopporto”, aveva detto Stefano parlando proprio dei modi di Perla. A quella frase si era accodata Beatrice Luzzi che aveva sentenziato: “La notte vengono fuori le persone”. Alfonso Signorini ha quindi precisato che quanto riferito da Stefano non corrispondesse al vero: “Tutti questi modi aggressivi li hai visti solo tu”. “In quel momento c’era un silenzio tombale”, si è difeso il concorrente e il conduttore l’ha rintuzzato: “Si sente la tua grattata sui vetri fino a qua”. Anche Cesara Buonamici ha contestato l’atteggiamento di Stefano: “Hai usato una frase avvilente. Un uomo non la dice una cosa così a una donna”.

Beatrice Luzzi: “Perla Vatiero dovrebbe scusarsi”

Beatrice si è immediatamente spesa a favore di Stefano, colpevolizzando Perla: “Le parolacce Perla le ha dette quindi dovrebbe chiedere scusa anche lei. Per mesi abbiamo avuto gente che parlava e non russava e nessuno si è mai permesso di dire che rompessero. C’è stata una scenata in bagno con urla di 20 minuti che secondo me è stata esagerata. Quanto a Greta, si è visto come Stefano lo ha detto. Lo ha detto sorridendo, con intimità. Non voleva offendere”. Ma Vatiero non si è lasciata intimidire e ha risposto a tono: “Io penso che lei interpreti le cose a modo suo. Quelle parole non erano nei confronti di Monia o Stefano. Mi riferivo a me stessa perché non riuscivo a dormire. Penso che la notte ci sono state tante esclamazioni, come mai non si dice della zia Fiorda”. Quindi a proposito della velata minaccia a Stefano (“Gli do due settimane qua dentro”, aveva detto) ha concluso: “Voglio dire a Stefano e a Sergio. Quando dite le cose in camera, ci sono persone che vi possono sentire. Si sono detti tra loro che sta succedendo tutto quello che volevano. Gli voglio dare un consiglio: a volte ci sono persone che ti ascoltano anche quando non te ne accorgi. Quanto alle due settimane, le persone si commentano da sole. Non credo di dovere aggiungere altro. Quello che ha detto nei confronti di Greta non è una cosa detta a caso. Ho provato disagio io per lei”.