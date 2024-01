Perla furiosa contro Beatrice e Stefano, la sfuriata al GF: “Cascano male, domani lo rovino!” La furia di Perla Vatiero che scopre al Grande Fratello quanto Stefano Miele avrebbe detto suo suo conto con il sostegno di Beatrice Luzzi. Ed esplode: “Con me cascano male, domani lo rovino!”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

La furia di Perla Vatiero contro Beatrice Luzzi e Stefano Miele al Grande Fratello. Un video ripercorre quanto accaduto nel corso delle ultime ore tra la ex protagonista di Temptation Island e i due coinquilini. Poche ore prima, Stefano avrebbe raccontato in giro che, di notte a telecamere spente, Perla avrebbe insultato Monia La Ferrera, utilizzando parole pesanti. “Sono rimasto sconvolto. Monia le dovresti dire che ha esagerato. Perla mi ha detto delle cose, tipo parolacce di notte. Si era infastidita perché tu russavi e voleva che io ti svegliassi. Invece di dirmi ‘scusa potresti svegliarla’, si è rivolta a me con delle parolacce”, aveva rivelato Stefano, parole che sono state riportate a Perla e che hanno innescato la bomba esplosa poco dopo.

La reazione di Perla Vatiero: “Beatrice pensa di farmi male? Mi scivola”

Quando Perla si è svegliata, Greta Rossetti e Monia le hanno raccontato quanto dichiarato da Stefano sul suo conto e la giovane ha reagito male. “Quello ha detto che io dico cose brutte. Ora mi sono rotta le scatole e mi ci manca lui. Mò mi so rotta. Ma secondo te io ho bisogno di dire brutte parole? Io la vado a svegliare? Io glielo dico in faccia il giorno dopo che ha rotto che russa”, si è lamentata Perla, per poi dirigere la sua rabbia contro Beatrice:

Il bello è che si è messa in mezzo pure Bea. Ma con me però sbattono male! Io non sono… non sono Greta o gli altri. Con me si parte male con me non si devono permettere. Hanno sbagliato proprio persona. Lei pensa che mi tocca e mi fa male? Quello che fa mi scivola proprio. Pensa che mi metto a piangere per lei o che mi faccio prendere l’esaurimento qui dentro per lei? Ma ti prego.

Perla Vatiero: “Stefano ha due settimane di vita al GF”

Quindi, ancora arrabbiata, ha promesso che nel corso della diretta del Grande Fratello in onda martedì 23 gennaio affronterà l’argomento con il diretto interessato e ha anticipato che sarà quest’ultimo ad avere la peggio: “Ma io lo rovino, sì lo rovino domani. Io stavo esaurita, ma io brutte parole mai dette. Brutte parole vuol dire che io l’ho chiamata p*****a, capito? Non ho detto brutte cose a Monia. Se pensa di venire vicino a me e parlare così ha sbagliato soggetto. Con me non si azzarda. Gli do tempo due settimane di vita qui dentro, due settimane proprio”.