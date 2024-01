Massimiliano Varrese: “Ne ho visti tanti di Mirko Brunetti nella mia carriera, sono spariti tutti” Scontro tra Mirko Brunetti e Massimiliano Varese nella puntata del Grande Fratello in onda martedì 23 gennaio. L’attore infastidito dai modi dell’ex coinquilino: “Si è lasciato manipolare dalla situazione fuori”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Scontro dal vivo tra Massimiliano Varrese, Mirko Brunetti e Federico Massaro nella puntata del Grande Fratello di martedì 23 gennaio. L’ex protagonista di Temptation Island è rientrato nella Casa per affrontare l’attore e il modello dopo lo scontro della settimana scorsa che aveva finito per coinvolgere anche Giuseppe Garibaldi. Dopo avere visto una clip che ha riassunto quanto accaduto nel corso degli ultimi giorni, Massimiliano ha immediatamente attaccato Mirko, ancora prima di vederlo: “La popolarità è effimera se non si accompagna al mestiere. Ne ho visti tanti di Mirko nella mia vita artistica”. Una frase che avrebbe ripetuto più tardi di fronte al diretto interessati.

Mirko Brunetti a Federico: “Hai preso pali da Greta, Anita e Perla”

Entrato nella Casa, Mirko si è rivolto immediatamente a Federico. Sostiene infatti si sia ritagliato il ruolo di suo antagonista scientemente, per poter approfittare della sua popolarità. “Il discorso Giuseppe è finito lì, ho semplicemente risposto a una domanda che mi era stata fatta in studio. Ho solo detto che era un giocatore. Stasera è venuto fuori: siete tutti giocatori. Quanto a Perla, ti auguro di trovare una persona e di renderla felice come io ho fatto con Perla. Hai detto che mi faccio gli aerei da solo. In tutti gli aerei che passano non c’entro nulla. Non sono responsabile degli aerei né nei dagli che prendi tu da Greta, Anita e da Perla”, è partito Mirko, per poi rivolgersi a Varrese: “Quanto a Max, ho un papà che tutti i giorni mi insegna l’umiltà, non me lo devo far dire da Max”.

Varrese a Mirko: “Condizionato dalla situazione fuori, non lo riconosco”

“Io dovrei prendere consigli. Ma da chi, da te? Non ti sto riconoscendo. Ma che sta succedendo là fuori? Tutto a posto? Non ti riconosco”, si è stranito Massimiliano, convinto che ormai Mirko stia cavalcando un’onda nata dall’esterno della Casa, “È lui quello manipolato dalla situazione fuori. Di Mirko Brunetti nella mia vita artistica ne ho visti tanti e sono spariti tutti”.