Perla Vatiero smemorata: “Il gossip? Non faccio cose trash”, ma Varrese le ricorda il suo passato Momento di confusione per Perla Vatiero nella Casa del Grande Fratello. La concorrente prende le distanze dalla cronaca rosa che considera “trash”. A riportarla alla ragione è Massimiliano Varrese che le ricorda la partecipazione a Temptation Island, programma che ha reso il gossip materiale televisivo di grandissimo successo e che le ha regalato la popolarità. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Per gentile concessione dell'ufficio stampa di Endemol Shine Italy

Momento di confusione per Perla Vatiero nella Casa del Grande Fratello. Dopo una serie di strafalcioni con la lingua italiana (sono decine i meme sui social), la concorrente del reality show condotto da Alfonso Signorini finisce per peccare di eccessiva presunzione, etichettando come “trash” un genere – diventato anche televisivo – che trae la propria origine proprio dal concetto di “gossip”, e che non solo è di grandissimo successo in termini di gradimento del pubblico a casa ma che le ha perfino regalato quella popolarità che le ha consentito di entrare nella Casa più spiata d’Italia.

Perla Vatiero: “Non faccio cose trash”

Qualche ora fa, mentre nella Casa si preparava una sorta di show, Perla si è rifiutata di condurre lo spazio dedicato al gossip. Il motivo di tale indignato rifiuto? Si tratterebbe di un argomento eccessivamente trash. “No, io non la faccio la rubrica del gossip”, si è sottratta Vatiero quasi offesa, “Ma che vuol dire la rubrica del gossip? È una ca**ta gossip, è trash, non lo farò mai”.

Perla Vatiero: “Temptation Island? Dipenda da come lo si fa”

A ricordarle il passato televisivo – di tutto rispetto – che le ha regalato la popolarità, consentendole di entrare nella Casa, è stato Massimiliano Varrese che le ha chiesto se fosse sicura di non avere “mai fatto gossip”. “Io non l’ho mai fatto, manco quando sono uscita dal programma”, ha rincarato la dose Perla, “Mai fatto gossip. Ho sempre evitato qualsiasi discussione social, ho risposto il meno possibile”. “Però sei entrata in un programma in cui si parla solo di gossip”, ha rincarato la dose Varrese, osservazione cui Vatiero ha replicato in maniera confusa: “Sì, è normale. Poi dipende da come ti comporti, il senso che dai al programma e alla serietà di persona che sei anche quando esci dal programma”. Una replica non particolarmente convincente. Peraltro, i concorrenti dimenticano che lo stesso GF è un genere televisivo che affonda le proprie radici nel concetto di “pettegolezzo”, avendo consentito per la prima volta agli spettatori di un programma tv di spiare dal buco della serratura nelle vite dei protagonisti del genere reality. Quindi, per quale motivo Perla è apparsa tanto scandalizzata?