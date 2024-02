Grande Fratello, nessun eliminato nella puntata del 5 febbraio: quattro concorrenti in nomination Nessun eliminato nella puntata del Grande Fratello trasmessa lunedì 5 febbraio. Quattro concorrenti sono finiti in nomination: Beatrice Luzzi, Vittorio Menozzi, Federico Massaro e Stefano Miele. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Redazione Spettacolo

44 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2023/2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nessun eliminato nella puntata del Grande Fratello trasmessa lunedì 5 febbraio. Il televoto che ha visto sfidarsi Beatrice Luzzi, Letizia Petris, Vittorio Menozzi e Stefano Miele ha decretato il primo candidato alle prossime eliminazioni. Ad avere la peggio è stato Stefano Miele. La puntata del reality condotto da Alfonso Signorini con Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli è stata ricca di momenti intensi. Giuseppe Garibaldi è tornato nella casa dopo il malore. Perla Vatiero ha avuto un confronto con Mirko Brunetti. Al cast si sono aggiunti due nuovi concorrenti: Simona Tagli e Alessio Falsone. Rosy Chin ha ricevuto una dolcissima sorpresa, mentre Fiordaliso ha scelto di ritirarsi dal reality.

Nessun eliminato nella puntata del 5 febbraio 2024

Nella puntata del Grande Fratello trasmessa lunedì 5 febbraio, nessun eliminato. Ad affrontare la sfida al televoto sono stati Beatrice Luzzi, Letizia Petris, Vittorio Menozzi e Stefano Miele. Il responso ha indicato il concorrente candidato alla prossima eliminazione. La domanda a cui gli spettatori sono stati chiamati a rispondere è stata: "Chi vuoi salvare?". Il meno votato è stato Stefano Miele. Ecco le percentuali:

Beatrice Luzzi 45%;

Letizia Petris 37%;

Vittorio Menozzi 14%;

Stefano Miele 4%.

Chi sono i concorrenti in nomination

Anche nella puntata del 5 febbraio del Grande Fratello è arrivato il momento delle nomination, divise tra segrete e palesi. La prima a votare, davanti a tutti, è Greta, che fa il nome di Federico. Giuseppe indica Vittorio, mentre Massimiliano e Letizia nominano Beatrice, mentre Sergio indica Federico. Per quanto riguarda le nomination in confessionale, Stefano nomina Giuseppe, Beatrice indica Massimiliano e Anita nomina Vittorio. I concorrenti in nomination, per la prossima settimana, sono Vittorio, Beatrice, Stefano e Federico.

Leggi anche Simona Tagli è una nuova concorrente del Grande Fratello: la carriera e la vita privata della showgirl

Cosa è successo al Gf: le news della puntata del 5 febbraio 2024

La puntata del Grande Fratello trasmessa lunedì 5 febbraio è stata particolarmente intensa. Innanzitutto, Giuseppe Garibaldi è tornato nella casa dopo il malore avuto nei giorni scorsi. Mirko Brunetti ha avuto un confronto con Perla Vatiero. Nuovi ingressi nella casa. Due concorrenti si sono uniti al cast del Grande Fratello. A varcare la porta rossa, la conduttrice Simona Tagli e l'imprenditore e allenatore Alessio Falsone. Spazio anche a tenerissime sorprese. Rosy Chin, infatti, ha riabbracciato i suoi figli più piccoli, mentre Fiordaliso ha deciso di abbandonare il reality.