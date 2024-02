Simona Tagli è nuova concorrente al Grande Fratello: la carriera e la vita privata della showgirl Simona Tagli è una nuova concorrente del Grande Fratello. Showgirl e conduttrice televisiva, 59 anni, si è fatta conoscere al pubblico grazie alle sue partecipazioni in programmi come Popcorn, Domenica In, Drive In, negli anni Ottanta e Novanta. Ha una figlia, Georgia, e ha annunciato di aver fatto voto di castità. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

Simona Tagli è una nuova concorrente del Grande Fratello. Showgirl e conduttrice televisiva, 59 anni, si è fatta conoscere dal pubblico grazie alle sue numerose apparizioni in programmi come Popcorn, Domenica In, Drive In. In passato ha partecipato anche all'Isola dei Famosi come concorrente, nell'edizione del 2002, ritirandosi poco dopo.

La carriera di Simona Tagli: dagli anni di Drive In all'Isola dei Famosi come concorrente

Simona Tagli è nata a Milano nel 1964. Dopo aver studiato danza classica alla Scala di Milano, ha lavorato per un periodo come modella. Poi l'inizio della sua carriera televisiva con un'apparizione, negli Anni Ottanta, nella trasmissione Popcorn di Mediaset. Nel corso degli anni ha partecipato anche a programmi come Drive In e Domenica In, del quale nel 1991 divenne valletta, Piacere Raiuno e Le Colombiadi. Nei primi Anni Novanta ha condotto il festival Voci e volti nuovi di Castrocaro al fianco di Claudio Cecchetto, Brigitta Boccoli e Jo Squillo. Non sono mancati anche i reality nel corso della sua lunga carriera: nel 2002 ha partecipato come concorrente all'Isola dei Famosi, ancora in onda su Rai2, ritirandosi qualche giorno dopo l'inizio. Non solo dal programma, Simona Tagli si è allontanata anche dal mondo dello spettacolo, decidendo di aprire un salone di bellezza a Milano. Solo oggi, a distanza di oltre 20 anni, è pronta a rimettersi alla prova con il Grande Fratello, di cui è entrata a far parte nella puntata del 5 febbraio.

La vita privata di Simona Tagli: la figlia Georgia e il voto di castità

Simona Tagli è mamma di una figlia, Georgia, nata nel 2005 dall'amore con l'ex compagno Francesco Ambrosoli. In passato, la showgirl è stata fidanzata per sette anni con Antonio Zequila, noto volto tv e spesso protagonista di reality. Dopo alcune delusioni, oggi la showgirl ha fatto un voto di castità, che dura da 10 anni. "Dopo la separazione ho sublimato il concetto d’amore. Da ragazza pensavo che l’amore fosse solo attrazione fisica. Poi ho capito che è altro. Io da dieci anni sono casta. Oggi l’amore è bionico, esiste troppa pornografia, troppa virtualità", aveva spiegato qualche tempo fa a Barbara D'Urso nello studio di Pomeriggio Cinque.