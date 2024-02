Giuseppe Garibaldi torna al GF dopo il malore: “Stavo male, non riuscivo a reagire poi sono svenuto” Giuseppe Garibaldi è tornato al Grande Fratello dopo il malore. Il concorrente ha spiegato cosa è successo il giorno in cui si è sentito male. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Nella puntata del Grande Fratello trasmessa lunedì 5 febbraio, Giuseppe Garibaldi è tornato nella casa dopo il malore avuto nei giorni scorsi. Il concorrente sta bene. Ad annunciarlo in apertura di puntata, Alfonso Signorini: "Ho una gran bella notizia. Giuseppe Garibaldi sta bene, ci ha fatto prendere un bello spavento quando si è sentito male, ma è pronto a rientrare in casa e a ripartire con la sua avventura". Dopo essersi collegato con la casa, il conduttore ha trasmesso le immagini dei concorrenti sconvolti dopo il malore del gieffino.

Giuseppe Garibaldi spiega cosa gli è successo

Alfonso Signorini, prima di accogliere Giuseppe Garibaldi in studio, ha raccontato: "Fa ancora impressione vedere quelle immagini, ma grazie al cielo si è risolto tutto bene. Giuseppe è stato soccorso dal medico del Grande Fratello, è arrivata l'ambulanza, è stato ricoverato per degli accertamenti ed è stato dimesso il giorno dopo. Giuseppe è pronto per rientrare alla grande, è qui". Il concorrente è entrato in studio e ha raccontato cosa gli è successo:

Mi sono messo sul tapis a correre e non ce l'ho fatta. Quel giorno ho mangiato pochissimo, ho fatto colazione a mezzogiorno e non ho proprio pranzato. Dopo un'ora e un quarto che correvo sul tapis ho sentito che qualcosa non andava. Quando ho sentito che stavo male sono andato a prendere acqua e zucchero per riprendermi, ma non ha fatto nessun effetto. Mi sono messo a letto. Quando mi sono svegliato, qualcosa non mi tornava, non riuscivo a reagire al mio corpo. Stavo andando in bagno, sono svenuto e da lì non ricordo più niente.

Ha ringraziato i medici e gli autori del Grande Fratello perché gli hanno prestato soccorso: "Mi sono spaventato, però sto bene. Devo solo mangiare". Alfonso Signorini ha concluso rimarcando l'empatia mostrata dai concorrenti e dai fandom sui social: "Hanno deposto le loro armi e si sono uniti in un messaggio di solidarietà, quando l'odio cede il passo alla pace è sempre un bel segnale".

Giuseppe Garibaldi e il malore nella casa del Grande Fratello

Nella tarda serata di venerdì 2 febbraio, coloro che stavano seguendo la diretta del Grande Fratello, hanno assistito a una scena preoccupante. I concorrenti sembravano allarmati e chiedevano l'intervento degli autori del Grande Fratello. Si sentiva la voce di Marco Maddaloni che diceva: "Non toccategli il cuore". La regia ha prontamente staccato le immagini, inquadrando la piscina. Poco dopo, in diretta si è sentita la sirena dell'ambulanza che si avvicinava alla casa. Gli spettatori, sempre più allarmati, si sono riversati su X per commentare l'accaduto. Poi, il comunicato ufficiale del Grande Fratello:

Giuseppe Garibaldi, in seguito a un leggero malore, è uscito temporaneamente dalla Casa del Grande Fratello per sottoporsi ad accertamenti medici. Ora sta bene e rientrerà appena possibile

Grande Fratello, come sta Giuseppe Garibaldi

Nelle ore immediatamente successive al malore, sono arrivate le prime notizie sulle condizioni di salute di Giuseppe Garibaldi. La sua pagina Instagram, ha fatto sapere: "Giuseppe sta bene, al momento si trova sotto osservazione". Poi, il fratello del concorrente ha dichiarato: "La situazione di Giuseppe è stabile ed è tutto sotto controllo". In queste ore, il suo ritorno nella casa. Tutto si è risolto per il meglio.