Malore al Grande Fratello, chiamata un'ambulanza per soccorrere Giuseppe Garibaldi Malore per Giuseppe Garibaldi durante la serata di venerdì 2 febbraio. Il gieffino si è improvvisamente sentito male, allarmando gli altri inquilini della Casa che hanno immediatamente allertato gli autori per chiamare un'ambulanza, arrivata in poco tempo.

A cura di Ilaria Costabile

Momenti di estrema agitazione per i concorrenti del Grande Fratello che durante la serata di venerdì 2 febbraio hanno dovuto fare i conti con un avvenimento improvviso. Giuseppe Garibaldi ha avuto un malore, tale per cui è stato necessario chiamare l'ambulanza. Non è chiaro cosa sia successo al gieffino, ma i soccorsi sono arrivati in poco tempo e hanno portato via il trentenne.

Il malore improvviso di Giuseppe Garibaldi

Come mostrato alcuni utenti su X, sono stati attimi di panico quelli vissuti dai concorrenti, nel mezzo di una serata che sembrava procedere in piena tranquillità come tutte le altre. La voce agitata di Anita, però, ha fatto sobbalzare gli altri inquilini che sono accorsi immediatamente nelle zona dei bagni per vedere cosa fosse accaduto, tra la corsa di Rosy Chin e la Olivieri che urla "Chiamate il GF ", si sente anche Marco Maddaloni dire: "Non toccategli il cuore" per poi far calare il silezio. L'ambulanza è arrivata dopo poco tempo, come si evince da altri video pubblicati sui social, dove si sente in sottofondo il suono della sirena.

Non è chiaro cosa sia successo a Garibaldi e al momento non sono giunte comunicazioni ufficiali nemmeno dal Grande Fratello che, solitamente, quando i concorrenti sono costretti ad abbandonare la casa per i motivi più disparati lo annunciano tramite un comunicato o pubblicando la notizia sui social. Pare, ad ogni modo, che il gieffino non avesse manifestato malesseri nelle ore precedenti all'accaduto, né nei giorni scorsi. Intanto gli altri inquilini attendono di essere informati sulle sue condizioni e sui social compaiono i messaggi di chi, tralasciando le tifoserie e le fazioni createsi in questi mesi, rivolge un messaggio e un pensiero al 30enne calabrese, affinché possa riprendersi presto, per poi tornare nella dimora di Cinecittà.