"Giuseppe Garibaldi è stabile": come sta il concorrente del Grande Fratello dopo il malore Il fratello di Giuseppe Garibaldi, Nicola, con una story su Instagram ha aggiornato i fan del programma sulle condizioni di salute del concorrente che venerdì sera è stato colto da un malore improvviso: "È stabile, è tutto sotto controllo".

Le condizioni di Giuseppe Garibaldi sono stabili, ma il concorrente ancora non ha fatto rientro nella casa del Grande Fratello. Lo scorso venerdì il giovane calabrese è stato colto da un malore che lo ha costretto ad allontanarsi dalla casa di Cinecittà: dopo essere stato soccorso dai suoi inquilini, è stato trasportato in ospedale da un'ambulanza giunta subito sul posto. Sono seguite ore di apprensione, sia in Casa che tra i fan del programma. Poche ore fa il fratello di Giuseppe, Nicola Garibaldi, ha rotto il silenzio: "È stabile" ha scritto su IG.

Come sta Giuseppe Garibaldi

"Grazie a tutti per i tanti messaggi di affetto. La situazione di Giuseppe è stabile ed è tutto sotto controllo". Con queste parole condivise sui social Nicola Garibaldi, fratello di Giuseppe, ha aggiornato i fan sulle condizioni di salute del concorrente. Aveva tranquillizzato i telespettatori già ieri mattina: "Sta bene ed è sotto osservazione" aveva scritto tra le sue stories di Instagram. L'allarme, stando alle parole del fratello dell'inquilino, sarebbe dunque rientrato poco dopo la corsa in ospedale. Garibaldi starebbe trascorrendo la convalescenza lontano da Cinecittà ma potrebbe presto fare rientro.

Il malore di Giuseppe Garibaldi

Non è stata ancora specificata la natura del malore di Giuseppe Garibaldi, ma il concorrente venerdì sera avrebbe avuto un mancamento che ha scatenato il panico in casa. Le telecamere della casa stavano riprendendo Vittorio e Sergio mentre giocavano a carte quando sono esplose le urla di aiuto: tutti i concorrenti hanno così iniziato a correre verso la sala beauty, dove si trovava Giuseppe. "Chiamate il GF", "Non toccategli il cuore" sono le frasi urlate in casa e riprese dalla diretta 24h che hanno generato il panico anche sui social, tra i fan. È seguito l'annuncio del reality che con un post ha spiegato: "Giuseppe Garibaldi, in seguito a un leggero malore, è uscito temporaneamente dalla Casa di Grande Fratello per sottoporsi ad accertamenti medici. Ora sta bene e rientrerà appena possibile".