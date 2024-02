Come sta Giuseppe Garibaldi dopo il malore al Grande Fratello: “È sotto osservazione” Come sta Giuseppe Garibaldi dopo il malore al Grande Fratello: “È sotto osservazione”, scrive la sua pagina ufficiale su Instagram, cercando di tranquillizzare i fan del noto reality show. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Come sta Giuseppe Garibaldi dopo il malore al Grande Fratello: "Sta bene, è sotto osservazione", scrive la sua pagina ufficiale su Instagram (giuseppegaribaldi1993), cercando di tranquillizzare i fan del noto reality show. Ore concitate dopo l'allarme lanciato nella serata di venerdì 2 febbraio, che ha scatenato il panico in Casa e richiesto l'arrivo urgente di un'ambulanza.

La comunicazione del Grande Fratello sui social

"Giuseppe Garibaldi, in seguito a un leggero malore, è uscito temporaneamente dalla Casa di Grande Fratello per sottoporsi ad accertamenti medici. Ora sta bene e rientrerà appena possibile", scrive invece il GF sulle sue pagine social.

Cosa è successo a Giuseppe Garibaldi al Grande Fratello

La ricostruzione dell'accaduto resta alquanto sommaria. Non si sono ancora avute notizie precise dalla produzione del Grande Fratello rispetto al tipo di malore avuto da Giuseppe Garibaldi. Anche per questioni di privacy, al momento si sta preferendo la linea del silenzio. Solo sulla sua pagina IG hanno ritenuto opportuno almeno sedare la preoccupazione scaturita dalla visione dei video della diretta del GF 2024. Immagini che mostrano i concorrenti alle prese con le loro attività quotidiane, intenti a parlare e raccontarsi sui divani, quando a un certo punto Anita ha lanciato l'allarme.

"Non toccategli il cuore": il video del momento del malore

Il bisogno di soccorrere l'amico, mentre Marco Maddaloni intimava ai compagni di avventura di non toccargli il cuore, forse vedendo che qualcuno di loro stava per improvvisarsi in un massaggio cardiaco. Ciò lascerebbe pensare che almeno per qualche momento, Giuseppe Garibaldi avrebbe perso i sensi e comunque avrebbe manifestato un evidente stato confusionale. Notizie che probabilmente arriveranno a breve, anche in vista della prossima diretta, prevista nella puntata di lunedì 5 febbraio.

Per ora, le parole diffuse dal suo staff hanno spento la preoccupazione che aveva animato i messaggi stanotte. Messaggi di chi di solito segue il reality e, in questa edizione, ha riscontrato l'impossibilità di seguire la diretta su Mediaset Extra e capire da eventuali comunicazioni ai concorrenti l'evoluzione della situazione dopo il malore.