Re Carlo compie 75 anni e invita il figlio Harry: “Se andrà, inizierà la riconciliazione” Il prossimo 14 novembre Re Carlo compirà 75 anni e ha intenzione di organizzare due cene, alle quali saranno invitati anche suo figlio Harry e sua moglie Meghan. Il principe sembrerebbe intenzionato a partecipare e se così fosse sarebbe un buon segnale per l’inizio di una riconciliazione.

A cura di Ilaria Costabile

Il 14 novembre il Re Carlo compirà 75 anni e pur non volendo organizzare una festa in grande stile, ma una semplice cena, ha deciso di invitare anche suo figlio Harry, ovviamente con la sua consorte Meghan Markle. Un gesto indicativo che rappresenta la volontà, da parte del monarca inglese, di riconciliarsi con quella parte della famiglia che, ormai, sembra allontanarsi sempre di più. Qualora il principe dovesse accogliere l'invito, il processo sarebbe decisamente favorito e secondo gli esperti della Royal Family, questo ritorno ad un'immagine compatta dei reali, sarebbe più che gradito per la comunità britannica.

L'invito del Re Carlo al Principe Harry

Secondo le prime indiscrezioni della stampa inglese, Harry pare che sarà presente al compleanno del padre, non è certo che ci sia la moglie con lui, che non gode di un'ottima reputazione nel Regno Unito e, quindi, non avrebbe piacere a tornarvi. Sembra che il sovrano abbia intenzione di festeggiare in due occasioni diverse, usufruendo delle due dimore reali a lui più care: Dumfries House in Scozia nell’Est Ayrshire e Highgrove nel Gloucestershire, la sua amata tenuta di campagna. Secondo lo storico Hugo Vickers, biografo della regina madre e vicinissimo ai Windsor, come ha raccontato al Corriere della Sera: "È ancora tutto vago, ma se Harry verrà sarà comunque l’inizio di una strada che porta alla riconciliazione. E quanto a Meghan non so se sia stata invitata". Insomma, potrebbe trattarsi di un passo decisivo, che avrebbe anche il merito di avvicinare i due fratelli, come conferma l'esperto: "Penso sia un passo nella giusta direzione, la riconciliazione è sempre possibile".

La riconciliazione un beneficio per la monarchia

Questo riavvicinamento gioverebbe, non solo ai diretti interessati, ma anche al futuro stesso della monarchia. Secondo la giornalista Tina Brown, amica di Lady D, contattata dal Corriere: "Devono tornare: la foto dei Windsor al balcone di Buckingham Palace, senza di loro, è monca. E basta guardare all’affetto che ha circondato il ritorno di Harry per il funerale della regina, quando ha sfilato col fratello William". Un progetto che, però, non sarebbe lontano dalle intenzioni di Re Carlo, che ha come obiettivo quello di portare nuovamente Harry a Londra:

Full time credo non ce la farà. Non torneranno indietro del tutto, ma credo che il re dovrebbe continuare a insistere, magari cercare assieme una formula che consenta loro di tornare in modo part-time. Anche Meghan sarebbe straordinariamente utile, per il Commonwealth.

La riconciliazione avverrebbe, poi, tenendo conto dell'autobiografia di Harry, ovvero "Spare" e anche del documentario su Netflix, nei quali i coniugi non si sono trattenuti nell'esternare le loro criticità nei confronti della famiglia reale.