Al principe Harry manca Londra, ma Meghan Markle non sembra intenzionata a tornare Secondo la stampa britannica il figlio di Carlo III sentirebbe nostalgia di casa e vorrebbe far visita al Paese più spesso. La moglie invece non vuole lasciare la California, dove si sente finalmente a suo agio.

Tutto sentono nostalgia di casa, anche il principe Harry. Sono passati quasi quattro anni da quando i duchi di Sussex hanno deciso di fare un passo indietro come membri senior della royal family e rifarsi una vita negli Stati Uniti, il secondogenito di Carlo III ha fatto ritorno nel suo paese d'origine sporadicamente, quasi esclusivamente per eventi ufficiali come l'incoronazione del padre (a cui Meghan Markle non ha partecipato) e spesso non troppo felici, come i funerali dei compianti nonni. La lontananza, però, inizia a farsi sentire e il principe Harry vorrebbe frequentare più spesso Londra. A rivelarlo al settimanale britannico Ok! è stata una fonte vicina alla coppia, che avrebbe detto: "il principe rivuole i suoi amici del college, e vuole una casa a Londra. Meghan invece pretende che lui si lasci alle spalle quel capitolo della sua vita".

Il sogno americano infranto del principe Harry

Sembra che la vita statunitense non sia esattamente quello che il trentanovenne si aspettava. Il duca non ha ottenuto la popolarità sperata, nonostante si sia impegnato a rimanere al centro dell'attenzione con continui attacchi verso la sua famiglia d'origine. Le indiscrezioni sulla sua insoddisfazione sarebbero state confermate a Ok! anche dal giornalista britannico Mark Boardam che ha ipotizzato che il principe sia desideroso di frequentare di più i luoghi della sua infanzia e le persone con cui è cresciuto e questo irriterebbe la moglie, che invece vuole che il marito si lasci la sua vecchia vita alle spalle. L'ex attrice in California si sente finalmente a casa, dopo anni a sentirsi, a suo dire, non gradita dalla famiglia reale, e desidera che Harry trovi il suo posto nello stato americano. Dal canto suo Harry si trova nella situazione in cui, per fare più spesso ritorno in patria, dovrebbe trascorrere molto tempo lontano dai due figli Archie (4 anni) e Lilibet Diana (2 anni) oltre che, ovviamente, dalla moglie.