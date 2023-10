Fedez compie 34 anni ed esulta per le sue condizioni di salute: “Oggi è una giornata importante” Fedez oggi festeggia 34 anni e tra le stories ringrazia i fan per gli auguri ricevuti, poi racconta: “Oggi è una giornata importante, non perché è il mio compleanno. Ho fatto gli esami del sangue, l’emocromo: il sangue è ok, poi i dottori mi hanno dato il permesso di volare a Manchester per il concerto dei Blink 182”

A cura di Gaia Martino

Fedez oggi festeggia 34 anni e per il compleanno ha ricevuto una splendida notizia dai dottori. Dopo il problema di salute che lo ha colpito nelle ultime settimane e per il quale è stato ricoverato in ospedale, le sue condizioni sono migliorate notevolmente. Il rapper è stato colpito da due ulcere che gli hanno causato emorragie: è stato dimesso lo scorso 6 ottobre dopo aver perso molto sangue e aver ricevuto trasfusioni. I risultati dei controlli sono positivi: tra le stories Fedez ha raccontato che i dottori gli hanno dato l'ok per prendere l'aereo.

Le parole di Fedez

Fedez ha ricevuto una notizia dai dottori che gli rende il compleanno particolarmente speciale. "Grazie a tutti per gli auguri. Oggi è una giornata importante, non tanto per il mio compleanno, non mi interessa. Ho fatto gli esami del sangue, l'emocromo, il sangue è ok, i dottori mi hanno dato il permesso di volare a Manchester per il concerto dei Blink 182" ha spiegato tra le stories con la moglie Chiara Ferragni alle sue spalle. Il rapper temeva di non poter assistere al concerto della sua band preferita a causa delle sue condizioni di salute: oggi esulta insieme ai fan.

Gli auguri di Chiara Ferragni a Fedez per il compleanno

In occasione del compleanno, Chiara Ferragni ha dedicato un post su Instagram al marito. "Tantissimi auguri di buon compleanno a mio marito Fedez. La prima foto è quella di noi che vedo di più, perché è quella che appare sul mio telefono ogni volta che mi chiama. Grazie per aver creato una famiglia con me, grazie per essere sempre al mio fianco, nei momenti belli e brutti. Ti amo, buon compleanno" ha scritto l'imprenditrice digitale a corredo di una serie di immagini della coppia. "E sono 34 anni. Grato alla mia famiglia per tutto l'amore che riesce a darmi ogni giorno. Grazie a tutti per gli auguri" ha poi scritto il rapper sul suo profilo insieme alle foto scattate ieri sera con i figli prima di spegnere le candeline.