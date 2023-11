Annamaria Berrinzaghi compie 60 anni, dedica la festa al figlio Fedez: “Festeggiamo la sua vittoria” La madre di Fedez Annamaria Berrinzaghi ha festeggiato i suoi 60 anni in un locale milanese. Si è rivolta agli invitati e ha dedicato alcune parole al figlio: “Questa festa la dedico anche al mio Federico. È giusto che festeggi anche lui la sua vittoria”.

A cura di Gaia Martino

Lo scorso venerdì sera Annamaria Berrinzaghi alias Tatiana, la madre di Fedez, ha festeggiato i suoi 60 anni. Con una festa in un locale milanese, ha spento le candeline davanti agli amici e ai parenti. Al momento del brindisi, la mamma e manager del rapper ha voluto dedicare alcune parole al figlio che recentemente è stato vittima di un'emorragia interna che lo ha costretto ad un ricovero e ad un intervento chirurgico. "Oggi mio figlio festeggia la sua vittoria".

Le parole di Annamaria Berrinzaghi per Fedez

Annamaria Berrinzaghi durante la sua festa di compleanno si è rivolta a tutti i presenti per dedicare il party al figlio Federico Lucia, meglio conosciuto come Fedez. "Questa festa la voglio dedicare anche al mio Federico. È giusto che festeggi anche lui la sua vittoria" ha detto davanti agli ospiti prima di sciogliersi in un tenero abbraccio con il figlio, tra gli applausi.

Gli ultimi mesi non stati semplici per la famiglia di Fedez. Durante il ricovero del figlio, Franco Lucia e Annamaria Berrinzaghi non hanno mai lasciato l'ospedale e, fermati da alcuni giornalisti all'esterno della struttura, dimostrarono la loro preoccupazione. "Dobbiamo essere forti per lui" disse il papà del rapper. Oggi Fedez sta meglio, è tornato in tv con i suoi impegni e il suo trascorso lo ha convinto ad occuparsi di sanità mentale: ha lanciato una petizione volta a difendere il "Bonus psicologico", un supporto "vitale" per le persone che lottano contro disturbi mentali e che non possono permettersi aiuti, che ha già ottenuto ottimo riscontro.

I Ferragnez al completo alla festa di 60 anni di Annamaria Berrinzaghi

Amici e parenti hanno partecipato alla festa di Annamaria Berrinzaghi celebrata in un locale milanese. Presente Chiara Ferragni con le sorelle, Valentina e Francesca. Leone e Vittoria i protagonisti del party. La foto della famiglia al completo è stata aggiunta nelle ultime ore dalla festeggiata tra le stories: