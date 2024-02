Pierpaolo Pretelli chiarisce con Lazza dopo le critiche per l’imitazione: “Era cringe, mi sono scusato” Pierpaolo Pretelli confessa di avere parlato con Lazza dopo le critiche del cantautore a seguito della sua imitazione a Tale e Quale Show. “Era cringe”, ha ammesso Pretelli, per poi raccontare il chiarimento con Lazza. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

Pierpaolo Pretelli confida di avere sentito Lazza dopo le critiche del cantautore seguite alla sua imitazione a Tale e Quale Show. Lazza, infastidito da quanto andato in onda in diretta su Rai1, aveva commentato così il segmento della trasmissione che lo riguardava: “La Tv italiana: un tipo a Tale e Quale Show che fa la mia imitazione e mi sfotte a fine esibizione dicendo ‘yo, bella fratello’. Panariello che mi da dell'emergente, ti sei salvato solo per il Milan. Carlo Conti che fa la battuta Lazza/Lazzarone Malgioglio tvb. Italia di fango”.

Pierpaolo Pretelli: “Lazza aveva ragione”

Intervenuto a La vita in diretta, Pretelli ha raccontato di avere sentito Lazza subito dopo il post che esplicitava il fastidio dell’artista. “Diciamo che ho poi parlato con Lazza sui social in Direct. E giustamente lui dice ‘bella yo yo, bella fratello’, era un po’ cringe”, ha rivelato Pretelli per poi aggiungere di essersi scusato, “Quindi gli ho detto ‘scusami’, hai ragione. Poi dopo diciamo che è stato anche un motivo per parlare con lui, ci siamo scambiati il follow su Instagram. Sì, siamo amici su Instagram. È rientrata quindi va bene così”.

Il post di Lazza era stato rimosso

Lazza, nel post polemico dal quale aveva escluso solo Cristiano Malgioglio (il paroliere aveva commentato così l’edizione di Pretelli: “Non ho ritrovato Lazza, no assolutamente, ha distrutto sia Lazza che Cenere. Non l'ho ritrovato da nessuna parte, non c'entrava nulla”), attaccava non solo Pretelli ma l’intero staff di Tale e Quale Show. Quella critica è però successivamente sparita: non è ancora chiaro se sia stato il cantautore a rimuovere il post oppure se la cancellazione sia avvenuta in seguito a una serie di segnalazioni, come indicato dallo stesso artista che aveva spiegato: “Me l’hanno segnalato”. In secondo momento, via Twitter, Lazza aveva parzialmente assolto Pretelli e la sua imitazione, precisando che il fastidio era legato a quanto accaduto dopo la performance sul palco: “Non fraintendetemi, mi ha fatto molto ridere la cosa. Mi ha cringiato il dopo”.