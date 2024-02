Lazza dopo l’imitazione di Pierpaolo Pretelli a Tale e Quale Sanremo: “Italia di fango” Lazza non ha apprezzato particolarmente l’imitazione che Pierpaolo Pretelli ha fatto di lui, né i commenti della giuria di Tale e Quale Sanremo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

Pierpaolo Pretelli imita Lazza a Tale e Quale Sanremo

Sabato 24 febbraio, si è tenuta la finale di Tale e Quale Sanremo. Ad aggiudicarsi la vittoria è stato Alessandro Greco che ha reso omaggio a Toto Cutugno. Ma c'è un'esibizione in particolare che ha attirato l'attenzione. Quella di Pierpaolo Pretelli che ha imitato Lazza, interpretando la canzone Cenere. Sui social la reazione del cantante.

Come ha reagito Lazza all'imitazione di Pierpaolo Pretelli

Lazza non è rimasto particolarmente lusingato dall'imitazione che Pierpaolo Pretelli ha fatto di lui nel programma Tale e Quale Sanremo. Il cantante, su Twitter, ha commentato:

La TV italiana: un tipo a Tale e Quale show che fa la mia imitazione e mi sfotte a fine esibizione dicendo "yo, bella fratello". Panariello che mi dà dell'emergente, ti sei salvato solo per il Milan. Carlo Conti che fa la battuta Lazza/Lazzarone. Malgioglio TVB. Italia di fango.

Non sorprende che Cristiano Malgioglio sia l'unico che Lazza ha lasciato fuori dal suo post polemico. Il paroliere, infatti, nel giudicare la performance di Pierpaolo Pretelli ha rimarcato: "Non ho ritrovato Lazza, no assolutamente, ha distrutto sia Lazza che Cenere. Non l'ho ritrovato da nessuna parte, non c'entrava nulla".

Il mistero sul post di Lazza scomparso: cancellato o segnalato?

La scritta che compare dopo che il post di Lazza è stato rimosso

Lazza, poi, ha pubblicato un secondo post su X precisando: "Non fraintendetemi, mi ha fatto molto ridere la cosa. Mi ha cringiato il dopo". Ma era troppo tardi. I fan dei Prelemi si erano già scatenati con commenti e, a quanto sostiene l'artista, anche segnalazioni. Il primo post di Lazza, infatti, è svanito nel nulla e quando il cantante è stato accusato di averlo cancellato, ha replicato: "Me l'hanno segnalato". Ma è anche vero che su X appare la scritta: "Questo post è stato eliminato dal suo autore". Dunque, è stato cancellato dall'artista o rimosso per via delle numerose segnalazioni come sostiene Lazza?