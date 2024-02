Pretelli commenta il caso Geolier: “Penso che Angelina Mango meritasse il primo posto” In diretta con Fanpage.it, il conduttore del palco parallelo del Festival di Sanremo, quello in Piazza Colombo esprime la sua opinione sui fischi che si sono levati dalla platea dell’Ariston dopo la vittoria del rapper partenopeo. Poi svela anche quali siano i suoi concorrenti preferiti: “sogno un podio tutto al femminile”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Annachiara Gaggino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Pierpaolo Pretelli e Angelina Mango

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Anche Pierpaolo Pretelli esprime il suo parere sul caso che ha fatto discutere nelle ultime ore: la vittoria di Geolier alla serata delle cover del Festival di Sanremo 2024 e il successivo disappunto del pubblico che, non solo ha fischiato al rapper partenopeo, ma ha anche lasciato il teatro Ariston prima che l'artista tornasse a esibirsi per il bis. Nel corso della diretta Instagram con Fanpage.it Pretelli, che conduce il festival parallelo in Piazza Colombo, da cui si esibiscono in collegamento artisti non in gara, ha voluto dare la sua opinione sulla vicenda.

Cosa pensa Pierpaolo Pretelli dei fischi a Geolier

"Credo che il primo posto lo meritasse Angelina Mango", ha raccontato in diretta il presentatore. "L'esibizione mi ha commosso, non riuscivo a parlare. L'ho vissuta in maniera più intensa perché siamo entrambi di Maratea e lì Mango è un mostro sacro della musica". Pretelli ha voluto specificare il legame personale che lo lega a quella canzone, ma senza togliere merito alla performance della ventiduenne che con la sua voce ha stregato il pubblico. Un momento emozionante, dedicato al padre Pino Mango, mancato nel 2014, e in cui ha faticato a trattenere le lacrime. "Geolier mi piace molto e ho un debole per Gigi D'Alessio, ma non non l'avrei fatto vincere. Magari un secondo posto perché è la rivelazione di questo Sanremo", prosegue l'ex concorrente del Grande Fratello. "Credo che i fischi proprio nel momento in cui si debba tornare sul palco per esibirsi di nuovo non siano piacevoli per un cantante, mi hanno fatto tenerezza", ha poi commentato riferendosi al disappunto del pubblico nel momento in cui Amadeus ha svelato il vincitore della serata.

Chi è il cantante preferito da Pierpaolo Pretelli

"Sogno un podio tutto al femminile: Angelina Mango, Annalisa e Loredana Bertè", ha risposto Pretelli alla domanda su chi fossero i suoi favoriti. "Amo molto anche la canzone di Mahmood, ti entra in testa, non riesci a smettere di cantarla". Ma anche quella di Annalisa è tra le sue preferite: "Lei crea tormentoni, ci regala sempre, canzoni ballabili". Per quanto riguarda la serata cover gli è piaciuta molto Sogna ragazzo sogna cantata da Alfa in coppia con Roberto Vecchioni. "Sono arrivati quindi, vuol dire che anche il pubblico ha apprezzato molto", afferma. E dopo Sanremo? "Dopo Sanremo andiamo a mangiare", conclude scherzando.