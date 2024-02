Alessandro Greco è il vincitore di Tale e Quale Sanremo A vincere la seconda e ultima puntata di Tale e Quale Show Sanremo è stato Alessandro Greco, dopo aver vinto anche la scorsa gara. L’omaggio a Toto Cutugno ha conquistato la giuria nella sfida con la vincitrice di puntata Tiziana Rivale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Alessandro Greco è il vincitore dell'ultima puntata di Tale e Quale Sanremo, lo spin off del noto show di Rai1, condotto da Carlo Conti, in cui noti volti tv, nonché protagonisti di passate edizioni della trasmissione, si cimenteranno in esibizioni che racconteranno la storia del Festival della canzone italiana. Come sempre, i giudici dello show sono Cristiano Malgioglio, Loretta Goggi e Giorgio Panariello, al loro fianco quarto giudice d'eccezione è Iva Zanicchi. Non mancano, ovviamente, anche Francesco Paolatoni e Gabriele Cirilli con le loro esibizioni fuori gara, perlopiù di interpreti internazionali.

Il vincitore di Tale e Quale Sanremo e la classifica finale

Ad aggiudicarsi la vittoria del mini torneo di Tale e Quale dedicato al Festival di Sanremo è Alessandro Greco. La sua performance, nelle vesti di Toto Cutugno, cantando Gli Amori ha convinto i giudici che hanno assegnato i loro voti, una volta finita la gara della seconda puntata. A vincere la puntata, invece, è stata Tiziana Rivale con la sua imitazione di Loredana Berté e il brano portato a Sanremo, Pazza. La vincitrice si è dovuta scontrare con il conduttore, che ha preso parte al precedente appuntamento, vincendolo. Dopo quest'ultima sfida, però, a conquistare il podio è stato proprio Greco con il suo omaggio a Toto Cutugno. Di seguito, invece, la classifica della seconda puntata:

Tiziana Rivale Virginio Silvia Salemi Gigliola Cinquetti Deborah Iurato Lidia Schillaci Pierpaolo Pretelli Paolo Conticini Massimo Di Cataldo Andrea Agresti

I protagonisti della seconda serata di Tale e Quale Sanremo

Protagonisti della serata sono stati Andrea Agresti, Gigliola Cinquetti, Paolo Conticini, Massimo Di Cataldo, Deborah Iurato, Pierpaolo Pretelli, Tiziana Rivale, Silvia Salemi, Lidia Schillaci e Virginio. Grandi personaggi che hanno appassionato il pubblico nelle precedenti edizioni dello show. A loro il compito di interpretare canzoni che hanno fatto la storia del Festival, cantando rigorosamente dal vivo sulle basi e sugli arrangiamenti realizzati dal maestro Pinuccio Pirazzoli.