Piero Angela, il saluto di Mattarella: “Un grande dolore, ha avvicinato gli italiani alla Cultura” Sono tantissime le persone che stanno ricordando Piero Angela nel giorno della morte, tra questi anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

A cura di Redazione Spettacolo

Sergio Mattarella e Piero Angela (LaPresse)

Sono tantissimi, Politici, personaggi della tv, della musica e della Cultura in generale a ricordare in queste ore Piero Angela, scomparso questa mattina all'età di 93 anni. Colleghi, amici, artisti che avevano tratto ispirazione da lui e anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella hanno voluto spendere una parola per ricordare quello che è stato senza dubbi uno dei personaggi televisivi più amati d'Italia, colui che ha rivoluzionato la divulgazione scientifica in televisione.

Proprio Sergio Mattarella, poche ore dopo la notizia della scomparsa di Angela ha voluto ricordarlo esprimendo le condoglianze alla famiglia e scrivendo in una nota: "Provo grande dolore per la morte di Piero Angela, intellettuale raffinato, giornalista e scrittore che ha segnato in misura indimenticabile la storia della televisione in Italia, avvicinando fasce sempre più ampie di pubblico al mondo della cultura e della scienza, promuovendone la diffusione in modo autorevole e coinvolgente (…) Scompare un grande italiano cui la Repubblica è riconoscente".

Tra i primi a ricordarlo c'è stato Fabio Fazio che sui social ha scritto: "Questa è una di quelle notizie che non vorremmo mai ricevere. Mancherà a tutti noi la sua intelligenza, la sua passione e per quel mi riguarda la sua cortesia. #pieroangela è parte della storia di tutti noi e da oggi tutti siamo più soli". A Fanpage.it Renzo Arbore lo ha ricordato come un innovatore della televisione ricordando che tra i suoi meriti "c'è quello di essere stato tra i primi a osteggiare le fake news, che al tempo si chiamavano semplicemente ciarlatani. Ha aiutato molte persone a non cadere nella trappola dei guaritori del cancro, vendeva la scienza per sicura, ma la popolarizzava in maniera straordinaria"

Serena Bortone ha scritto che è stato "un esempio per tutti, fino all’ultimo istante. Magnifica l’esortazione a fare la nostra parte. Lo dobbiamo anche a lui, per quello che ci ha insegnato, umanamente e culturalmente", Antonella Clerici, commentando le ultime parole di Angela ha scritto: "Questo si chiama insegnamento, sapere, umilta'.Cercate di fare la vs parte…..un lascito, un testamento importante", mentre Strabioni ha scritto un laconico: "Sempre più poveri e soli". Caterina Balivo ha postato un video di quando lo intervistò, scrivendo: "Fu bellissimo averla in studio e fu davvero generoso nel raccontarsi. Espresse un desiderio sul suo ultimo viaggio e così è stato… Grazie per tutto quello che ha fatto per noi e per il nostro Paese"

Anche nel mondo della musica c'è chi ha voluto ricordare la sua importanza, tra questi Laura Pausini che ha scritto: "Riposa in Pace caro #PieroAngela, un uomo che ha sempre avuto tutta la mia stima e ammirazione, un italiano di cui sarò fiera per sempre. Condoglianze a tutta la famiglia con sincero affetto", Emma Marrone ha scritto che è un dispiacere enorme, mentre Francesca Michielin ha scritto: "Non sarei quella che sono senza di te e nessuna persona di questo Paese lo sarebbe. Dai dinosauri al jazz, passando per le reazioni chimiche che avvengono con un bacio: sei stato e sarai sempre assoluto".