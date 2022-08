L’ultimo saluto di Piero Angela è un avviso per chi resta: “Prepararsi al futuro”

L'ultimo saluto di Piero Angela ha il valore dell'eternità. È inestimabile. "Grazie Piero!" ha campeggiato per tutta la sera in alto a destra del televisore mentre passavano le immagini dell'ultima puntata di SuperQuark. Come se avesse previsto già tutto – d'altronde, la stessa emozionante lettera lo ha dimostrato: "Io ho fatto la mia parte, ora tocca a voi" – durante i saluti finali ringrazia gli spettatori ‘sempre più numerosi' e lancia un assist agli insegnanti per la programmazione autunnale: "Non finisce qui perché abbiamo preparato 16 puntate, destinate anche alle scuole".

Questa era l'ultima puntata di SuperQuark di quest'anno. Vi ringraziamo per averci seguito sempre più numerosi, ma SuperQuark non finisce qui perché abbiamo preparato 16 puntate che andranno nella programmazione autunnale, destinate anche alle scuole. Se c'è qualche insegnante all'ascolto sappia che queste puntate – che si chiamano: "Prepararsi al futuro" – saranno a disposizione per chi vorrà utilizzarli durante l'anno di scuola. Arrivederci.

L'ultima puntata di SuperQuark

E ha avuto ragione anche questa volta, Piero Angela, nel ringraziare i tanti spettatori perché l'ultima puntata di SuperQuark è stata seguita da 1.612.000 spettatori netti per uno share del 12.5%; poco più su la commedia a puntate Fratelli Caputo, vista da 1.704.000 spettatori pari al 12.7% di share. Un successo per Rai1 e per il servizio pubblico.

"Prepararsi al futuro" è l'ultimo buon consiglio

Il titolo del format che Piero Angela ha terminato di girare poche settimane prima di morire, e che andrà in onda nella prossima stagione autunnale, sembra essere quasi il suo ultimo buon consiglio ma anche un avvertimento per chi resta: "Prepararsi al futuro". Il cerchio che si chiude, finalmente, ma soltanto per tornare a fare un altro giro completo. L'eternità di Piero Angela è tutta qui.