“Ci rivediamo la prossima puntata”, le ultime parole di Piero Angela in Tv Si è chiusa con il consueto saluto del conduttore l’ultima puntata di Superquark condotta da Piero Angela.

A cura di Andrea Parrella

"Bene, questo era l'ultimo servizio di stasera, ci rivediamo alla prossima puntata con nuovi filmati e argomenti". Si è chiusa con queste parolel'ultima puntata di Superquark registrata da Piero Angela, morto il 13 agosto all'età di 93 anni. Con un appuntamento alla prossima volta, il divulgatore si è congedato dal suo pubblico, inconsapevole – o forse no, se si considera la sua lettera d'addio – che quella sarebbe stata la sua ultima frase pronunciata in televisione, dopo 70 anni di carriera.

La morte di Angela pochi giorni prima del finale di Superquark

Non manca un pizzico di commozione nell'osservare alcuni segnali che hanno caratterizzato la scomparsa di Piero Angela, che è riuscito a portare a compimento tutto il lavoro prefissato, compresa la ventinovesima stagione di Superquark che, per pura coincidenza, si è chiusa a distanza di pochi giorni dalla sua morte, generando un effetto di visione collettiva della trasmissione che è significato un ulteriore forma di saluto con il suo pubblico.

Gli ascolti dell'ultima puntata di Superquark

Per la cronaca, anche i numeri sono stati dalla parte di Piero Angela. Nell'ultima puntata andata in onda il 17 agosto Superquark ha conquistato 1.615.000 spettatori pari al 13.5% di share, risultando il programma più visto della serata. Resta ora da capire se l'appuntamento dato da Piero Angela ai suoi telespettatori troverà seguito e se ci sarà, effettivamente una nuova stagione di Superquark. Come scriviamo da giorni, riesce difficile non immaginare qualcuno diverso da Alberto Angela alla guida di un'eventuale trentesima stagione di Superquark, ma non è detto che il divulgatore, che pure ha accolto l'eredità di suo padre, intenda portare avanti un progetto che si potrebbe considerare anche esaurito con la scomparsa del suo volto di riferimento.