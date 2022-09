Porta a Porta Elezioni 2022 in onda il 15 e il 22 settembre: nessun confronto, solo interviste singole Porta a Porta concederà spazio a tutti i protagonisti delle Elezioni 2022. Ecco quando sarà possibile ascoltare gli interventi di Enrico Letta, Matteo Salvini, Giorgia Meloni, Silvio Berlusconi, Carlo Calenda, Luigi Di Maio e Giuseppe Conte.

A cura di Daniela Seclì

Dopo le polemiche delle scorse settimane, si arriva a una decisione su come verrà trattato il tema delle Elezioni 2022 nella trasmissione Porta a Porta. Inizialmente, si era parlato di un confronto tra la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni e il Segretario del Partito Democratico Enrico Letta, moderato da Bruno Vespa, ma è scattato il blocco di AgCom, perché "non conforme ai principi di parità di trattamento e di imparzialità dell’informazione, essendo suscettibile di determinare, in capo ai soggetti partecipanti al confronto, un indebito vantaggio elettorale rispetto agli altri". Ecco, dunque, come i leader politici potranno esporre il loro programma elettorale in tv.

Porta a porta Elezioni 2022, due prime serate: il 15 e il 22 settembre

Tramite un comunicato, la Rai ha reso nota l'intenzione di dedicare due prime serate, a cura di Porta a Porta e condotte da Bruno Vespa, alla competizione elettorale. In particolare, gli appuntamenti speciali andranno in onda giovedì 15 e giovedì 22 settembre, subito dopo il TG1 quindi a partire dalle ore 20:30. Non ci saranno faccia a faccia ma solo interviste singole:

Le due prime serate non prevederanno faccia a faccia dopo avere verificato la mancata disponibilità di un numero di forze politiche sufficiente a garantire la parità di trattamento fra le liste. Per questo stesso motivo non andranno in onda le trasmissioni con i confronti tra tutti i leader dei partiti previste dal Tg1 in collaborazione con il genere "Approfondimento" inizialmente programmate il 7 e il 15 settembre.

Porta a Porta, il 22 settembre Letta, Meloni, Calenda, Conte e Salvini

Dunque, Bruno Vespa si occuperà di intervistare singolarmente il rappresentante di ciascuna lista. Secondo quanto riporta Il Giornale, l'ordine degli interventi verrà deciso in base a un sorteggio, in modo da garantire che tutto venga compiuto nella più assoluta parità. Per assistere alle interviste a Enrico Letta, Matteo Salvini, Giorgia Meloni, Silvio Berlusconi, Carlo Calenda, Luigi Di Maio e Giuseppe Conte occorrerà attendere il 22 settembre. Gli altri candidati, invece, avranno il loro spazio nella puntata del 15 settembre.