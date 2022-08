L’ultima puntata di Superquark con Piero Angela, questa sera finisce un’era Si chiude con la puntata del 17 agosto la 29esima e forse ultima edizione di Superquark, segnata dalla recente morte di Piero Angela. Tra gli ospiti il premio Nobel Giorgio Parisi. Che ne sarà, poi, dello storico programma di Rai1?

A cura di Andrea Parrella

L'ultima puntata della stagione e forse l'ultima puntata in assoluto di Superquark. Andrà in onda stasera, 17 agosto, in prima serata su Rai1, l'appuntamento con l'atto finale di questa 29esima edizione di Superquark, evidentemente segnata dalla scomparsa di Piero Angela del 13 agosto. Rai1 aveva già anticipato la messa in onda della puntata precedente alla sera in cui Angela era scomparso e così il 17 agosto si chiuderà con il divulgatore scientifico che ospita in studio il premio Nobel Giorgio Parisi.

I funerali di Piero Angela

Il tutto a poche ore dai funerali di Piero Angela, che si sono svolti a Roma il 16 agosto, presso il Campidoglio, dove è stata allestita la camera ardente per l'ultimo saluto al grande volto della Tv italiana. Una giornata che si è aperta con il breve, ma intenso discorso di Alberto Angela in ricordo di suo padre. "Ho avuto l'impressione che in casa mia ci fosse Leonardo da Vinci", ha detto il divulgatore parlando di suo padre e tessendone le lodi, descrivendolo come un uomo che se n'è andato non mostrando alcun timore per la morte incombente che sapeva stesse arrivando.

Alberto Angela può condurre Superquark?

Proprio il rapporto tra Piero e Alberto Angela è la chiave del futuro di Superquark. Alcuni giorni fa qui su Fanpage.it riflettevamo dell'ipotesi che Alberto potesse raccogliere il testimone di suo padreper portare avanti un prodotto televisivo storico al quale ha partecipato numerose volte, che quindi non lo farebbe certo passare come un usurpatore. Ipotesi che sta in piedi perché plausibile, ma alla quale in Rai non si è fatto cenno nelle ultime ore, sia per opportunità in questo momento di dolore, sia perché è difficile capire se Alberto Angela abbia tempo e voglia di portare avanti la tradizione familiare ed impedire che un titolo storico come Superquark, colonna della televisione italiana, finisca con la sua ventinovesima stagione.