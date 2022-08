Il finale di SuperQuark voluto da Piero Angela, il produttore: “A luglio insisteva per completarlo” Stasera in onda su Rai Uno l’ultima puntata di SuperQuark, il lascito finale di Piero Angela morto il 13 agosto all’età di 93 anni che teneva particolarmente al tema del clima e al futuro del pianeta. “Gli Ultimi Ghiacci” è il titolo del documentario: “A luglio insisteva per completarlo, sentiva arrivare la fine”.

Aveva dato appuntamento alla prossima puntata lo scorso 17 agosto, e il giorno è arrivato. Questa sera su Rai Uno è in programma l'ultima puntata di SuperQuark, il lascito finale di Piero Angela, morto il 13 agosto all'età di 93 anni, che affronterà un tema a cui il divulgatore scientifico teneva molto, il futuro del pianeta. Alle 21.20 su Rai Uno si chiuderà un enorme capitolo, “Gli Ultimi Ghiacci” è il titolo del documentario in programma. Il produttore Marco Visalberghi ha raccontato a La Repubblica: "A luglio ci telefonò con ansia affinché lo completassimo".

Le parole di Marco Visalberghi

Ha lavorato al fianco di Piero Angela per 42 anni, Marco Visalberghi alla vigilia dell'ultima puntata di SuperQuark da lui prodotta ha raccontato di quanto il divulgatore scientifico ci tenesse ai temi trattati in "Gli ultimi ghiacciai".

Piero Angela teneva moltissimo a questo documentario sullo scioglimento dei ghiacciai. Non solo perché, da torinese, aveva nel sangue l'amore per la montagna: era convinto che questo fosse un problema fondamentale per il futuro del pianeta.

Il produttore, fondatore di DocLab la casa di produzione specializzata in documentari ha raccontato che nel pieno di luglio ricevette la telefonata del conduttore 93enne che insisteva nel completarlo il prima possibile: "Non capivamo perché insistesse tanto, c'era una specie di ansia. Poi ci siamo resi conto che sentiva arrivare la fine e voleva chiuderlo prima di andarsene" le sue parole. Lo volle a tutti i costi, insistendo con Visalberghi che inizialmente avrebbe dovuto realizzato per National Geographic. "Ci sono voluti tre anni per girarlo" ha aggiunto il produttore.

"Gli ultimi ghiacci", la puntata finale di SuperQuark

Nel documentario che andrà in onda stasera Piero Angela ha voluto dare l'ultimo messaggio ai suoi telespettatori, ha affidato al finale della 29esima stagione del suo SuperQuark i suoi timori sul futuro del pianeta e la fiducia nella scienza. "Nell'ultimo periodo – ha spiegato ancora Visalberghi – lo colpiva molto la tropicalizzazione del clima e la trasformazione delle piogge anche in Italia, che sono diventate improvvise e torrenziali: un cambiamento che è molto legato alla catastrofe mondiale creata dallo scioglimento dei ghiacci". Con lo speleologo Francesco Sauro e l'astronauta Luca Parmitano il pubblico di Rai Uno entrerà nel cuore di ghiacciai, tunnel e mulini glaciali per scoprire segreti e volti inconsueti dei giganti di ghiaccio. Nel corso della puntata ci sarà spazio anche per la medicina, la tecnologia, la storia.