Morto Piero Angela, cambio programmazione Rai: omaggio al divulgatore scientifico con SuperQuark La Rai ha ufficializzato il cambio di programmazione: questa sera omaggio a Piero Angela con SuperQuark alle ore 21.25.

La Rai ha annunciato il cambio di programmazione per rendere omaggio a Piero Angela, il giornalista e divulgatore scientifico morto all'età di 93 anni. Questa sera, sabato 13 agosto, andrà in onda una puntata di SuperQuark su Rai1 alle ore 21.25. L'ultima edizione, ancora inedita, stava andando regolarmente in onda da mercoledì 6 luglio 2022. La Rai ha anche pubblicato un ultimo saluto che Piero Angela aveva scritto e fatto preparare per la pubblicazione post mortem sui social ufficiali del programma: "Mi spiace non essere più con voi, ma la natura ha i suoi ritmi".

Le puntate inedite di SuperQuark

SuperQuark questa sera andrà in onda con una puntata omaggio, ma le puntate inedite stanno già andando in onda da mercoledì 6 luglio 2022. Mercoledì 10 agosto, infatti, è andata in onda la quinta puntata del nuovo set di registrazioni inedite. Mercoledì 17 agosto è prevista la sesta e ultima puntata di SuperQuark.

L’annuncio dell’omaggio ora in onda

La morte di Piero Angela

La morte di Piero Angela è stata annunciata attraverso i social da Alberto Angela, suo figlio: "Buon viaggio, papà". Il giornalista e divulgatore scientifico è stato attivo fino alla fine dei suoi giorni, come ha fatto sapere anche l'account Twitter CinguetteRai: "Ci ha lasciati come desiderava: in scena, mentre lavorava; era questo il suo ultimo desiderio. Ha registrato recentemente le puntate inedite (ancora in onda) di #SuperQuark, all’età di 93 anni. E ha orgogliosamente festeggiato in onda i 70 anni di lavoro in Rai".

L'ultima intervista

Piero Angela, in una ultima intervista per Fanpage.it, aveva posto l'attenzione sul cambiamento climatico e sulla necessità di fare fronte comune per risolvere e migliorare la situazione a livello globale: "È necessario che tutti riducano il consumo di carbone, petrolio, gas, degli effetti serra che possono produrre e del cambiamento climatico che potrebbe seguirne. E dare, per esempio, ai paesi che hanno meno attrezzature, tecniche di facile applicazione per ridurre i consumi di energia inquinante".