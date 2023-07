Paura e delirio sul volo Malaga-Milano per Marco Ferrero: “Il peggior volo della mia vita” Un volo da Malaga a Milano Malpensa che si è trasformato in un incubo per Marco Ferrero: “Siamo stati tre ore chiusi dentro un aereo, senza aria condizionata con 42 gradi fuori”.

Una brutta disavventura aerea per Marco Ferrero aka Iconize. L'influencer ha pubblicato su TikTok il resoconto del suo viaggio di ritorno da Malaga a Milano Malpensa, condito purtroppo da ritardi e spiacevoli disguidi. Quello che doveva essere un viaggio di ritorno di rilassante è diventato al contrario un vero e proprio incubo: "Siamo stati tre ore chiusi dentro un aereo, senza aria condizionata con 42 gradi fuori. Un film horror". La disavventura poi sarebbe proseguita anche successivamente perché, dopo il disastroso sbarco, sono rimasti in balia dell'incertezza: "Ora sono quasi le nove di sera, e ancora non sappiamo nulla".

Il racconto di Marco Ferrero

Marco Ferrero ha raccontato la sua esperienza da incubo in un video su TikTok che altera quello che è successo all'interno dell'aereo – si possono sentire i messaggi del capitano: "ci dispiace ma purtroppo è saltato un motore", dice in spagnolo – alternati con il commento di Marco Ferrero.

Siamo stati tre ore chiusi dentro un aereo, senza aria condizionata con 42 gradi fuori. Siamo dalle dieci di mattina in aeroporto, ora sono le otto e mezza. Ci hanno fatto scendere solo dopo che la gente è stata male, svenuta con attacchi di panico. Hanno fatto scendere le persone solo quando hanno visto che sono state davvero male. Questo ritorno da Malaga verso Milano Malpensa sta diventando sempre più complicato. La compagnia è la Ryanair e non ho mai assistito a scene del genere, sempre un film horror. Ora sono quasi le nove e non si sa niente, vi farò sapere se ci saranno aggiornamenti.

Marco Ferrero adesso è a Napoli

Il racconto di Marco Ferrero è solo uno dei tanti sulle esperienze inaspettate che si possono fare in aereo, soprattutto durante i periodi più caldi e più complessi, come gli esodi per le vacanze. Altri sviluppi sulla vicenda non ce ne sono, ma su Instagram Marco Ferrero si è mostrato in forma e soprattutto in un'altra città, Napoli. Si presume, quindi, che il peggio una volta sceso dall'aereo, sia passato.