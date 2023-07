Disavventura per Ornella Muti in volo per Roma: “Le valigie finite ad Amburgo, mancavano vestiti” Disavventura in viaggio per Ornella Muti. Partita da Cagliari e atterrata a Roma, l’attrice non ha visto arrivare le sue valigie: i suoi effetti personali erano finiti ad Amburgo. “Il lucchetto era stato spaccato. All’interno c’erano delle scatole vuote”, ha raccontato. Spariti vestiti per un valore di circa 8mila euro.

A cura di Elisabetta Murina

Disavventura in viaggio per Ornella Muti. Partita da Cagliari e atterrata a Roma, l'attrice non ha più visto arrivare le sue valigie al momento del ritiro dei bagagli. I suoi effetti personali erano finiti ad Amburgo. All'interno mancavano alcuni vestiti, per un valore di circa 8mila euro.

Il racconto di Ornella Muti

Ornella Muti si trovava in Sardegna per partecipare al Filming Italy Sardegna Festival, al quale era stata invitata per ritirare un premio alla carriera. Finito l'evento, l'attrice si è diretta all'aeroporto per imbarcare il suo bagaglio, come da prassi. Tutto per il meglio, se non fosse che una volta atterrata a Fiumicino dal nastro non sono comparse le sue borse, contenenti diversi vestiti di scena per un tour teatrale. "Ho imbarcato la valigia a Cagliari, ma non è mai arrivata a Fiumicino. Al suo interno c’erano vestiti sponsorizzato da indossare in alcuni eventi già fissati”, ha raccontato raggiunta dal Messaggero.

Dopo aver aspettato diverso tempo, è riuscita ad ottenere tenere qualche informazione: i suoi effetti personali si trovavano ad Amburgo e non erano mai arrivati a Roma. "È stato bruttissimo. Ho perso i capi che avevo preparato per una tournée teatrale. Al numero verde perdevo ore senza avere informazioni. Poi finalmente qualcuno si è attivato e mi ha fatto sapere che la mia borsa era ad Amburgo. Ma anche in questo caso mettersi in contatto con qualcuno in Germania è stato difficilissimo”, ha continuato.

"Il lucchetto era spaccato, c'erano scatole vuote"

Una volta scoperto che le valigie si trovavano ad Amburgo, Ornella Muti ha persino pensato di andare di persona a riprenderle. Fortunatamente, non molto tempo dopo, le sono arrivate direttamente a casa. Al loro interno, però, mancano dei vestiti per un valore di circa 8mila euro: "Il lucchetto era stato spaccato. All’interno c’erano delle scatole vuote. Sparite le scarpe di Roger Vivier, così come occhiali, cuffie e borsette. Per carità non fa nulla, però non è stato piacevole. Da oggi in poi volerò più leggera, con il bagaglio a mano”. Ad occuparsi di quanto successo sono ora i carabinieri di Trastevere, Roma.