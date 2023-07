Ornella Muti: “Denigrante pensare che possa andare al Grande Fratello, faccio l’artista non il trash” Ornella Muti non parteciperà al Grande Fratello. Ad AdnKronos, l’attrice ha dichiarato di trovare “denigranti” le indiscrezioni che l’accostano al reality. Reputa il programma condotto da Alfonso Signorini “poco costruttivo”.

A cura di Daniela Seclì

A settembre, prenderà il via la nuova edizione del Grande Fratello. Con il passare dei giorni, si moltiplicano le indiscrezioni sul cast. Secondo Dagospia, il sogno degli autori sarebbe quello di avere nella casa personaggi come Ornella Muti, Claudia Gerini e Manuela Arcuri. In queste ore, Ornella Muti ha detto la sua a riguardo.

Ornella Muti toglie ogni dubbio, non parteciperà al Grande Fratello

Gli autori sono in cerca del cast ideale per il Grande Fratello. La prossima edizione segnerà una nuova rotta, con contenuti meno trash. Secondo quanto ha appreso Fanpage.it, gli autori non avrebbero intenzione di inserire tra i nomi papabili "influencer" o personaggi che abbiano un profilo "OnlyFans". Nonostante tutti gli accorgimenti per alzare il livello del reality, Ornella Muti – se gli autori dovessero contattarla – declinerebbe l'invito. Ad AdnKronos, l'attrice ha fatto sapere:

Trovo che le notizie che girano in rete e sui social in questi giorni su una mia presunta partecipazione alla prossima edizione del Gf Vip siano denigranti. Faccio l'artista non il trash. Ho appena fatto un film, faccio teatro, lavoro tanto e non accetterei mai di partecipare a un programma poco costruttivo come quello.

Insomma, appare francamente poco probabile che Ornella Muti possa varcare la porta rossa.

Anche Claudia Gerini dice di no al reality di Alfonso Signorini

Meno indignata la reazione di Claudia Gerini. A Tag24, l'attrice si è detta lusingata all'idea che gli autori abbiano pensato a lei. Tuttavia, se dovesse partecipare al Grande Fratello sentirebbe troppo la mancanza delle figlie. Inoltre, ha già degli impegni lavorativi a cui assolvere: