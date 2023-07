Claudia Gerini: “Io al GF Vip 8? Lusingata da Pier Silvio che ha pensato a me, ma sono impegnata” Claudia Gerini, tra i nomi segnalati da Pier Silvio Berlusconi per la nuova edizione del GF VIP secondo Dagospia, ha smentito una sua presunta e futura partecipazione al reality: “Ho tanto lavoro cinematografico e non posso stare lontana da casa, dalle mie figlie”.

A cura di Gaia Martino

È partito già da un po' il toto nomi per la prossima edizione del Grande Fratello Vip, il reality show condotto da Alfonso Signorini. Nonostante "sia inevitabilmente un pezzo della tv commerciale", così come definito da Pier Silvio Berlusconi durante la presentazione dei Palinsesti, il programma è destinato a cambiare. Il patron ha escluso dal cast volti che appartengono al mondo dei social o di altri reality e penserebbe solo a personaggi di livello. Secondo Dagospia sarebbe spiccato il nome dell'attrice Claudia Gerini la quale, però, nelle ultime ore ha smentito una sua futura partecipazione.

Le parole di Claudia Gerini

Intervistata da TAG24, Claudia Gerini ha smentito una sua presunta e futura partecipazione al GF VIP. "Io mi trovo in vacanza a Bali e in realtà non sapevo questa cosa, sono molto lusingata che Pier Silvio abbia pensato a me. Immagino che adesso lui abbia tante responsabilità e che voglia dare un taglio diverso al reality" ha dichiarato prima di escludere un suo ingresso nella casa di Cinecittà.

Però, io non riuscirei a stare così tanto lontano da casa e dalle mie figlie, alle quali sono molto attaccata e soprattutto ho tanto lavoro cinematografico da svolgere, con un bel po’ di progetti in corso.

Il reality show non sarebbe nei progetti, neanche in quelli di un futuro prossimo: "Non è nei miei progetti, in questo momento, però sono contenta di essere stata considerata in un programma così seguito. Mi cogli completamente impreparata. Dovrei un pochino riflettere".

Le novità della prossima edizione

È stato Alfonso Signorini a svelare qualche anticipazione sull'ottava edizione del Grande Fratello VIP in partenza dopo l'estate. Il conduttore è al lavoro con i casting e non ha svelato i nomi dei prossimi opinionisti ma ha precisato che tornerà in onda con una versione del reality del tutto inedità. I concorrenti saranno un mix tra Vip e Nip: