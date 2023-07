Gf Vip 8 concorrenti, spuntano Samira Lui e Fiordaliso: i nomi di chi passerebbe il nodo trash Il Grande Fratello Vip 8 si avvicina e iniziano a circolare i nomi di chi potrebbe varcare la porta rossa. Dopo una prima ondata di no da parte di Piersilvio Berlusconi, tra i concorrenti papabili si ci sarebbero personaggi come Samira Lui, Giorgia Venturini, volti già noti del piccolo schermo. Ecco le possibili new entry.

L'ottava edizione del Grande Fratello Vip è ormai alle porte e in queste settimane circolano i nomi dei concorrenti che potrebbero varcare la porta rossa e iniziare l'avventura nella casa più spiata d'Italia. Dopo un primo stop imposto da Piersilvio Berlusconi su ipotetici concorrenti ancora troppo a rischio trash e le relative indicazioni sul divieto di ammissione di profili influencer e onlyfans, ce ne sarebbero almeno sei papabili che, invece, sarebbero vicini alla firma e che, davvero, sono stati volti piuttosto noti del piccolo schermo in questi ultimi anni.

Samira Lui tra i nomi vicini al GF Vip

Tra i nomi dei papabili concorrenti più chiacchierati ci sarebbe quello di Samira Lui. La bellissima ex reginetta, oltre che professoressa de L'Eredità di Carlo Conti, è stata anche una delle protagoniste dell'ultima edizione di Tale e Quale Show, dove ha dimostrato di avere delle notevoli doti canore. Dopo questo exploit televisivo, quindi, non sorprende che l'occhio di Mediaset possa essere caduto proprio su di lei, d'altro canto, lo stesso contenitore di Rai 1 condotto da Conti ha attinto in queste ultime edizioni da protagonisti del reality di Canale 5, come nel caso di Pierpaolo Pretelli, Stefania Orlando e Rosalinda Cannavò.

Giorgia Venturini e le sorelle Brigitta e Benedicta Boccoli

In foto Brigitta Boccoli, Giorgia Venturini e Benedicta Boccoli

Restando in casa Mediaset, invece, sembrerebbe che circoli il nome di Giorgia Venturini come prossima concorrente. Conduttrice di X Style, nonché naufraga dell'Isola dei Famosi, pare che sia vicina alla firma del contratto per prendere parte all'ottava edizione del reality, sebbene sia diventata mamma da quasi un anno della piccola Sole Tea. Accanto al suo nome, poi, sembra che Piersilvio Berlusconi abbia accettato di buon grado anche la possibilità di far entrare nella casa più spiata d'Italia anche le sorelle Brigitta e Benedicta Boccoli. A questi si aggiungerebbe anche quello della cantante Fiordaliso, alla quale viene associata una rosa di grandi interpreti vintage come Marcella Bella e Rettore.

Silvia Magarre, la star di Primo Appuntamento

Silvia Magarre, fonte Instagram

Infine, il nome più rivoluzionario sarebbe quello di Silvia Magarre. Si tratta di una delle giovani protagoniste di Primo Appuntamento, il reality per trovare l'amore di Real Time, che è diventata nota in quanto ha partecipato più volte al dating show, commentato anche dalla Gialappa's Band per gli incontri del terzo tipo consumatisi nel corso della trasmissione. La sua potrebbe essere una partecipazione a dir poco interessante, dal momento che pur avendo preso parte ad un programma tv, non è da annoverarsi nel calderone dei Vip e, quindi, incarnerebbe quella cifra di freschezza e genuinità, richiesta anche dal patron di Mediaset.

I no di Piersilvio Berlusconi

Intanto, una prima ondata di Vip pare sia stata rimandata al mittente da Piersilvio Berlusconi che, infatti, non avrebbe approvato i nomi proposti oltre ad aver messo un veto ad influencer e volti di OnlyFans. Si tratta di Carmen Di Pietro e Alessandro Iannoni, quindi madre e figlio che all'Isola dei Famosi avevano generato non poca simpatia; poi Antonio Razzi e infine Justine Mattera che, però, sembra sia stata riconsiderata e secondo quanto appreso da TvBlog, potrebbe anche essere nel cast.