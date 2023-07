GF Vip e la linea anti trash, Salvo Veneziano provoca: “Il conduttore non balla più su Tik Tok?” Salvo Veneziano con un video commenta la nuova linea anti trash adottata per il GF VIP. L’ex gieffino fa riferimento a volti che avrebbero rinunciato a partecipare: “La realtà è che Pier Silvio ha mandato tutti a casa”. Poi sul “conduttore”: “Fino a qualche mese fa faceva trash su Tik Tok con balletti, e improvvisamente fa sparire il trash”.

A cura di Gaia Martino

Nel mondo televisivo tra gli argomenti chiave c'è la prossima edizione del Grande Fratello VIP che partirà da lunedì 18 settembre. Si rincorrono voci su prossimi e papabili concorrenti che dovrebbero "alzare il livello", ed anche sulla presenza di Cesara Buonamici in qualità di opinionista. Dopo quest'ultima notizia lanciata da Dagospia, Salvo Veneziano, storico ex gieffino, ha commentato la nuova linea di Pier Silvio Berlusconi, alludendo anche al cambio di comportamento di Alfonso Signorini che, secondo il suo parere, si sarebbe adeguato alla nuova linea "anti-trash". Il riferimento a lui sembrerebbe palese.

Le parole di Salvo Veneziano

"Sto leggendo tantissimi post sui social dove ci sono presunti VIP che dicono che non faranno il GF perché hanno altri progetti": così Salvo Veneziano in un video selfie ha commentato la nuova linea adottata da Pier Silvio Berlusconi per il GF VIP. "Non è vero un ca**o. La realtà è che Pier Silvio ha mandato tutti a casa. È inutile dire "ho altri progetti", sicuramente li avrai, ma li hai fatti dopo che ti hanno mandato a casa". L'ex gieffino ha poi tirato in ballo "un conduttore" il cui nome, seppur non citato, potrebbe essere associato ad Alfonso Signorini.

E tanti altri, tipo il conduttore, che fino a qualche mese fa faceva trash su Tik Tok con balli e balletti, e improvvisamente fa sparire il trash. Di cosa stiamo parlando? Sono cambiati tutti improvvisamente. Progetti un ca**o, tutti a casa.

Il commento di Bettarini: "Presenterò un bel programmino"

Tra i commenti al post di Salvo Veneziano spicca quello di Stefano Bettarini, ex gieffino che fu squalificato (nell'edizione 2020) per bestemmia dopo soli 3 giorni dal suo ingresso: "Stella del mio cuore, a ottobre vedrai che programmino presenterò a quei due", le parole che lascerebbero presagire una battaglia legale contro la produzione.