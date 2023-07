Guendalina Tavassi su Pier Silvio Berlusconi: “Niente più GF, ha fatto fuori tutti noi personaggi trash” Guendalina Tavassi esclude una sua ipotetica partecipazione al GF e commenta la nuova linea adottata da Mediaset voluta da Pier Silvio Berlusconi: “Ha fatto fuori tutte, non c’è più spazio per noi influencer e personaggi trash”.

A cura di Gaia Martino

Guendalina Tavassi ieri pomeriggio da una spiaggia ha risposto alle curiosità dei fan con un box domande condiviso su Instagram. In molti le hanno chiesto se tornerà un giorno nella casa del Grande Fratello, così l'influencer e volto televisivo ha messo un punto alla questione escludendo una sua ipotetica partecipazione vista la nuova linea "anti trash" voluta da Pier Silvio Berlusconi: "Ha fatto fuori tutte".

Le parole di Guendalina Tavassi

"No, me lo chiedete ogni anno. Non farò il GF": così Guendalina Tavassi comincia la sua lunga risposta a un fan curioso di sapere se mai la rivedrà come concorrente nella casa di Cinecittà. L'influencer ha spiegato che quella piccola possibilità di rivederla nel reality ora sarebbe svanita vista la svolta anti trash di Mediaset: "Se prima c'era una piccola possibilità, ora ha fatto fuori tutte" ha continuato, facendo riferimento a Pier Silvio Berlusconi. L'influencer ha ammesso di essere dipendente dal GF, ma visti gli ultimi fatti accaduti, crede che non ci sia più spazio per personaggi come lei. Ha così concluso:

A me non importa, sinceramente ho il mio lavoro, mi diverto con IG, se in tv arrivano cose che mi piacciono le faccio, altrimenti no. Non sono malata della tv, del GF si. È l'unico reality che rifarei, ma non credo che ci sia più spazio per influencer e personaggi trash. Definiamoci trash, ma che cavolo ce frega, è bello il trash.

La nuova linea anti trash di Pier Silvio Berlusconi

Pier Silvio Berlusconi ha preteso un netto cambiamento nella gestione dei reality Mediaset per la prossima stagione televisiva. Durante la presentazione dei nuovi palinsesti ha confermato l'uscita di Barbara D'Urso, così come quella di Belen Rodriguez, e ha bocciato numerosi VIP in lizza per la nuova edizione del Grande Fratello. No a influencer, personaggi di Only Fans, e tutto ciò che possa cadere "nel trash": un nuovo GF moderato sta per arrivare in tv e la scelta dell'opinionista caduta su Cesara Buonamici, stando alla notizia lanciata da Dagospia, avvalorerebbe il drastico cambio rotta.