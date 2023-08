Loretta Goggi: “Pier Silvio Berlusconi e il GF trash? Perché non ci ha pensato prima?” Loretta Goggi lancia una frecciata a Pier Silvio Berlusconi e alla decisione di rivoluzionare il Grande Fratello Vip, eliminando quegli aspetti considerati trash. “Perché non ci ha pensato prima?”, si chiede la giurata di Tale e Quale Show.

A cura di Stefania Rocco

Loretta Goggi lancia una frecciata a Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato del gruppo Mediaset, a proposito della decisione di rivoluzionare il Grande Fratello Vip. Come annunciato nel corso della conferenza stampa di presentazione dei palinsesti, la nuova edizione del talent show sarà il più possibile aderente alle nuove linee guida previste per i programmi Mediaset: nessun eccesso nel linguaggio o negli atteggiamenti, maggiore attenzione alle storie e ai “curricula” televisivi dei personaggi del cast. A dettare le nuove linee guida è stato il vice presidente Mediaset ed è proprio a lui che, in un’intervista a Repubblica, Goggi si rivolge. “Mi chiedo: se era trash, perché non ci ha pensato prima? E se il Grande Fratello diventa un’altra cosa, ha ancora senso?”.

“Tale e Quale Show è un programma di cui non vergognarsi”

Loretta Goggi è da anni uno dei volti della giuria di Tale e Quale Show, il programma di Rai1 condotto da Carlo Conti. Un impegno che potrà avanti con piacere: “Mi piace fare un programma in cui contano il talento e la fatica. Poi è uno show, lo dico egoisticamente, in cui ho una responsabilità minimo, ok faccio la giurata, il resto è tutto nelle mani di Carlo Conti”. Goggi conferma il suo affetto nei confronti della trasmissione:

Lo guarderei da spettatrice ed è un programma di cui non mi devo vergognare, con quello che si vede in tv non è poco. Con Carlo farei qualunque cosa, perché è gentile, ci mette la passione ed è rispettoso del pubblico.

Loretta Goggi: “Ho lasciato i social, troppa cattiveria”

La giurata di Tale e Quale Show racconta infine di avere abbandonato ogni profilo social: “Li ho lasciati da qualche anno. Una cattiveria gratuita: uomini contro le donne, donne contro le donne. C’è un livello di frustrazione pericoloso in giro. Ma per l’azienda sono importanti, a Tale e Quale ripetono sempre: siamo trend topic”.