Scintille a Tale e Quale Show, Loretta Goggi interrotta da Malgioglio lo attacca: “Distruggi tutti” Momento di irritazione per il volto storico del programma, che interrotta da Malgioglio critica il suo metodo. Solo l’intervento di Carlo Conti ristabilisce la calma.

A cura di Andrea Parrella

Momento di tensione a Tale e Quale Show tra Loretta Goggi e Cristiano Malgioglio, giudice che nelle ultime due edizioni ha certamente alterato gli equilibri precedenti della giuria, dando per la verità nuova freschezza al programma. Durante la sesta puntata di questa edizione il meccanismo della critica aprioristica di Malgioglio ha iniziato a scricchiolare, visto il disappunto di Loretta Goggi.

Cristiano Malgioglio interrompe Loretta Goggi

La veterana del programma ha avuto una reazione infastidita al momento dell'ennesima interruzione di Cristiano Malgioglio, quando era il momento del suo giudizio dopo l'esibizione di Valeria Marini. La giudice si è palesemente risentita quando il compagno di banco si è inserito nel suo giudizio, sottolineando come il trucco di Valeria Marini trasformata in Madonna non fosse stato così efficace: "Voglio dire una cosa a Cristiano: qui abbiamo dei coach che lavorano ore e ore, loro si fanno un bel eh? Quando tu distruggi regolarmente tutti, togli il valore all'impegno dei nostri coach. Io stasera voglio premiare i coach, voglio premiare i truccatori, trovo che il viso lungo di Madonna stia bene. E poi ha ballato molto bene, Valeria hai un fisico eccezionale".

Goggi irritata: "Non conta più niente"

Proprio mentre pronunciava questa parole Goggi è stata tuttavia interrotta nuovamente da Malgioglio, seppure con il sorriso. A quel punto, infastidita, ha interrotto il suo giudizio. "Non parlo più, non fa niente", ha detto irritata, prima che fosse Marini a invitarla a parlare: "Lasciate parlare la regina". "Ma figurati, tanto qui regine, imperatori, non conta più niente", ha chiosato Loretta Goggi. È stato poi Carlo Conti a ristabilire la situazione invitandola a chiudere il suo giudizio e convincendo Goggi, volto storico della trasmissione sin dalla prima stagione, a terminare.