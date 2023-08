Pier Silvio Berlusconi ricorda commosso suo papà Silvio: “Nella vita abbiate sempre rispetto” Molto provato, visibilmente commosso ed emozionato. Così Pier Silvio Berlusconi ieri all’UPower Stadium di Monza, dove ha avuto luogo il derby Milan-Monza per il primo trofeo Silvio Berlusconi: “Il messaggio che mi viene dal cuore è che questo rispetto assoluto è stato parte della grandezza di mio padre, se volete fargli un regalo portiamolo avanti tutti insieme”.

Molto provato, visibilmente commosso ed emozionato. Così Pier Silvio Berlusconi ieri all'UPower Stadium di Monza, dove ha avuto luogo il derby Milan-Monza per il primo trofeo Silvio Berlusconi. Non c'era Silvia Toffanin con lui, bensì il figlio Lorenzo Mattia, nato nel giugno del 2010. A solo due posti da lui, anche Marta Fascina, l'ultima compagna che è stata vicino a Berlusconi fino alla fine, alla sua prima uscita pubblica dopo i funerali.

Un discorso per ricordare suo papà morto nemmeno due mesi fa.

Buonasera a tutti, grazie. Grazie da parte mia e di tutta la mia famiglia. Posso dirvi che per mio padre il calcio è sempre stato una grandissima passione e sono sicuro che stasera sarebbe stato molto felice. Ma vi dico di più, il Milan e il Monza per mio papà erano una questione di cuore, una questione d’amore. Per questo voglio dirvi che lui è felice perché il suo cuore è qui insieme a noi, quindi grazie per questa grandissima emozione che state regalando a noi e al mio grandissimo papà. Lo sport per lui era lo specchio della vita: in questo specchio vedeva alcuni dei valori più importanti, come l’impegno, la lealtà, il sacrificio ma più di tutti il rispetto. Permettetemi di fare una cosa pensando di fare cosa gradita a lui che ci sia guardando, abbiate tutti sempre rispetto a 360 gradi, per le regole e gli avversari, rispetto per tutti. Il messaggio che mi viene dal cuore è che questo rispetto assoluto è stato parte della grandezza di mio padre, se volete fargli un regalo portiamolo avanti tutti insieme. Voglio dire forza Milan, forza Monza, forza Presidente e forza papà, per sempre.