Trofeo Silvio Berlusconi, derby Monza Milan su Canale 5: gli ospiti, la conduttrice e la telecronaca Questa sera, martedì 8 agosto, su Canale 5 va in onda la prima edizione del Trofeo Silvio Berlusconi. L’appuntamento è in diretta dell’UPower Stadium di Monza a partire dalle ore 20.40, dove avrà luogo il derby Milan-Monza. Ecco chi saranno gli ospiti, la conduttrice e le voci della serata.

A cura di Elisabetta Murina

Questa sera, martedì 8 agosto, su Canale 5 va in onda la prima edizione del Trofeo Silvio Berlusconi. L'appuntamento è in diretta dell'UPower Stadium di Monza a partire dalle ore 20.40. Al centro della serata il derby tra Milan e Monza, le due squadre della storia del Cavaliere. La conduzione è affidata a Monica Bertini, mentre la telecronaca alle voci di Massimo Callegari e al commento tecnico di Massimo Paganin. Prima della partita, è prevista una esibizione del trio Il Volo. Il match sarà visibile in tutto il mondo grazie a Mediaset Italia e sarà possibile anche seguirlo in streaming su Mediaset Infinity e sui siti di Sportmediaset e Tgcom24.

La conduzione e la telecronaca dell'evento

La conduttrice della serata in onore di Silvio Berlusconi sarà Monica Bertini, giornalista sportiva Mediaset, in passato già volto di programmi come Pressing, Coppa Italia, Tiki Taka-La Repubblica del Pallone, la Supercoppa italiana. A raccontare invece la partita per i telespettatori a casa (e non solo) ci sarà Massimo Callegari, affiancato dal commento tecnico di Massimo Paganin. Inviati a bordocampo i giornalisti Alessio Conti e Claudio Raimondi.

Gli ospiti della serata in onore di Silvio Berlusconi

Prima dell'inizio del derby tra Milan e Monza è prevista una esibizione de Il Volo, il trio musicale composto da Ignazio Boschetto, Piero Barone e Gianluca Ginoble. I tre tenori, celebri in tutto il mondo grazie ai loro successi come Grande Amore, intratterranno il pubblico in attesa del fischio d'inizio. Non saranno soli: ad accompagnarli anche una coreografia realizzata da piccoli tifosi delle due squadre, che animeranno il campo durante la loro performance.